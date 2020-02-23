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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      В обладунках і на коні: Трамп поширив "боллівудський" курйозний ролик, в якому він – герой

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      Трамп в образі "боллівудського" героя / скріншот із відео

      Американський лідер поширив у своєму твіттері гумористичний ролик, у якому виступає головним героєм "боллівудського фільму". Там він бореться з ворогами на полі битви, роз’їжджає на колісниці разом зі своєю дружиною Меланією та носить на руках доньку Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера.

      Відео Трамп поширив у твіттері з нагоди майбутнього візиту до Індії.

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      Ролик змонтований з трейлера індійського фільму "Бахубалі: Народження легенди". Серед персонажів відео також є прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

      Ролик, який поширив Трамп:

      Актуально! Трамп прибуде до Індії з дводенним візитом 24 лютого. Там він відвідає столицю Нью-Делі і місто Ахмадабад в штаті Гуджарат. Це стане першою поїздкою Трампа в Індію з часу його обрання президентом.

      Прогноз магнітних бур на лютий 2020 року
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Індія Новини США Дональд Трамп Курйозні новини
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