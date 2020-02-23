В обладунках і на коні: Трамп поширив "боллівудський" курйозний ролик, в якому він – герой

Американський лідер поширив у своєму твіттері гумористичний ролик, у якому виступає головним героєм "боллівудського фільму". Там він бореться з ворогами на полі битви, роз’їжджає на колісниці разом зі своєю дружиною Меланією та носить на руках доньку Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера.

Відео Трамп поширив у твіттері з нагоди майбутнього візиту до Індії. Більше курйозів: Заможні мають одружитись з бідними: в Індонезії придумали, як подолати бідність Ролик змонтований з трейлера індійського фільму "Бахубалі: Народження легенди". Серед персонажів відео також є прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Ролик, який поширив Трамп: Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020 Актуально! Трамп прибуде до Індії з дводенним візитом 24 лютого. Там він відвідає столицю Нью-Делі і місто Ахмадабад в штаті Гуджарат. Це стане першою поїздкою Трампа в Індію з часу його обрання президентом.