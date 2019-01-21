В Одесі біля ресторану пролунав вибух, є постраждалий: фото

У понеділок, 21 січня, у Приморському районі Одеси у Ванному провулку поблизу ресторану "Арт-Шат" пролунав вибух, внаслідок чого один чоловік отримав поранення.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, вибух пролунав близько опівдня.

Читайте також: У храмі УПЦ МП в Сумах стався вибух під час богослужіння

За попередніми даними правоохоронців, постраждалий отримав різану рану передпліччя. Лікарі надали йому медичну допомогу на місці інциденту, проте від госпіталізації чоловік відмовився.



Поблизу ресторану в Одесі прогримів вибух

За даними місцевого видання "Думская", вибухнув саморобний пристрій - залізна трубка, начинена порохом. Вона була закладена в один з дерев'яних лотків, розташованих поблизу.

Вибух прогримів у той момент, коли поруч проходив відомий одеський забудовник Олег Невзоров зі своїм знайомим, який і отримав поранення.

На думку поліцейських, це могла бути імітація замаху або спроба залякати підприємця.



Біля ресторану "Арт-шат" стався вибух



Внаслідок вибуху в Одесі біля ресторану постраждав чоловік