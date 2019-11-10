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      В Одесі на пляж знову викинуло мертвих дельфінів: це вже третій випадок за місяць

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      На одеських пляжах за вихідні виявили двох мертвих дельфінів
      На одеських пляжах за вихідні виявили двох мертвих дельфінів / Колаж 24 каналу

      Щонайменше на двох пляжах Одеси виявили туші мертвих дельфінів – біля Совіньйона та на пляжі "Дульфін", поблизу так званої Траси здоров’я. За словами місцевих жителів, ссавці могли загинути внаслідок нещодавнього шторму. Крім того, дельфіни часто гинуть, заплутавшись у тенетах від браконьєрів.

      Щодо мертвого дельфіна на Совіньйоні, то це, імовірно, доросла особина афаліни. На місце вже викликали співробітників ДСНС, передає "Думская".

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      Мервий дельфін, Одеса пляж, надзвичайні ситуації
      Мертвий дельфін на пляжі біля Совіньйону 

      Про ще одного мертвого дельфіна (імовірно, також афаліна) повідомив у фейсбуці колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі. За його словами, інцидент трапився на пляжі "Дельфін" два дні тому. І досі відповідні служби не можуть забрати мертве тіло тварини, хоча представники пляжу до них неодноразово зверталися.

      "Звісно, працівники пляжу гадки не мають, що з ним робити", – додає Саакашвілі.

      За інформацією місцевого "7 каналу", після того, як на пляж "Дельфін" викинуло мертву тварину, туди прибули поліцейські та біологи.

      Мертвий дельфін поблизу пляжу "Дельфін" у Одесі 

      Зауважимо, що це вже третій випадок упродовж одного місяця. Раніше мертвих дельфінів двічі виявляли на пляжі у Крижанівці – 14 жовтня та 4 листопада. Щодо першого випадку, то тоді мертву тварину викинуло разом із водоростями та купою мертвої риби. У дельфінарії "Немо" пояснили, що, судячи з усього, на берег викинуло так звану азовку, або морську свиню.

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      Мертвий дельфін на пляжі у Крижанівці: дивіться відео 

      На жаль, загибель дельфінів в природному середовищі – не таке вже й рідкісне явище та трапляється все частіше. Причиною цьому можуть бути і захворювання, і нестача їжі, і забрудненість акваторії. До берега дельфіни підпливають тільки якщо зазнають лиха або перебувають у поганому самопочутті. Якщо дельфін підплив до берега – це поранена або хвора тварина, якій потрібна допомога, не намагайтеся з ним грати. Якщо ви бачите ознаки розкладання, не торкайтеся до тварини. Зателефонуйте до відповідних служб або у дельфінарій, якщо такий діє у місті,
      – зазначила у коментарі "Думській" головний тренер "Немо" Олена Колмогорова.

      Пляж, Крижанівка, дельфін, Одеса, мертвий
      Мертвий дельфін на пляжі у Крижанівці 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Одеси Надзвичайні ситуації
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