В Одесі п'яний водій протаранив трактор: є постраждалі
В Одесі водій BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з трактором. У салоні автомобіля перебувало четверо людей. Їх доправили у лікарню.
ДТП сталася у середу, 27 червня, о 6 ранку на Фонтанській дорозі.
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Як повідомили у патрульній поліції Одеси, у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Обставини ДТП будуть встановлені в ході слідства.
Джерело: 24 Канал
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