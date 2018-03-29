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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

В Одесі вилучити зброю із зони АТО

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Вилучення зброї в Одесі
Вилучення зброї в Одесі / СБУ

Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що мешканець Одеси скуповував зброю, незаконно вивезену з району проведення АТО, займався її реставрацією та переробляв травматичну і сигнальну на бойову з метою продажу. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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Вилучена зброя

"Клієнтів" він підшукував в Інтернеті на тематичних форумах. Серед «замовників» були, зокрема, представники кримінальних кіл регіону", – повідомили у СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації зброї. Під час обшуків за місцем проживання та роботи ділка співробітники СБ України вилучили сім пістолетів та револьверів, три гранати Ф-1, тротилову та димову шашки, сім вибух-пакетів, сигнальну міну, сім одиниць холодної зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.

Частина вилученої зброї – із зони бойових дій на Донбасі

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправних дій.

Теги: Новини України Зброя СБУ Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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