В Одесі вилучити зброю із зони АТО

Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що мешканець Одеси скуповував зброю, незаконно вивезену з району проведення АТО, займався її реставрацією та переробляв травматичну і сигнальну на бойову з метою продажу. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Читайте також: Невідомі викрадали та силоміць утримували людей у "реабілітаційному" центрі Вінниці

Вилучена зброя

"Клієнтів" він підшукував в Інтернеті на тематичних форумах. Серед «замовників» були, зокрема, представники кримінальних кіл регіону", – повідомили у СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації зброї. Під час обшуків за місцем проживання та роботи ділка співробітники СБ України вилучили сім пістолетів та револьверів, три гранати Ф-1, тротилову та димову шашки, сім вибух-пакетів, сигнальну міну, сім одиниць холодної зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.

Частина вилученої зброї – із зони бойових дій на Донбасі

Читайте також: Зловмисники допомагали проросійським бойовикам з Донбасу потрапляти до ЄС (оновлено)

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправних дій.