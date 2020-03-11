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      В Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом, – Сюмар

      - Читать новость на русском
      В Україні введуть карантин через коронавірус та хочуть схвалити новий закон / inforesist.org/ua

      Кабінет Міністрів на засіданні 11 березня планує ухвалити рішення про введення карантину в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Крім того, Рада може зібратися на позачергову сесію для ухвалення нового закону про "санітарно-епідеміологічні заходи". Поки що Кабмін не підтримує проведення цієї сесії.

      "За попередньою інформацією, планується карантин. Також прем’єр ініціюватиме позачергову сесію саме для ухвалення нового закону про "санітарно-епідеміологічні заходи" за польським та італійським зразком", – повідомила на своїй фейсбук-сторінці народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

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      Віна додала, що разом з колегами Марією Іоновою та Ахтемом Чийгозом планують спитати про кількість апаратів штучного дихання, палат інтенсивної терапії, заходи для військових та інше.

      "На засіданні уряду, де головне питання – коронавірус, вперше в депутатів забрали телефони... Черговий крок до "прозорості" після заборони журналістам бути присутніми", – поскаржилася також Сюмар.

      Згодом народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомила, що уряд не підтримав ініціативу провести позачергову сесію Ради щодо боротьби з коронавірусом.

      "На жаль, монобільшість не підтримала проведення позачергової сесії ВР для дискусії щодо боротьби з коронавірусом. Це ж не кадрові питання, не цікаво. Тому колеги сьогодні поставлять уряду низку запитань, чи готова Україна до можливої епідемії", – написала Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.

      Тим часом спікер парламенту Дмитро Разумков доручив забезпечити виконання профілактичних заходів у Раді. Зокрема, вже скасовані закордонні відрядження нардепів. При вході до під’їздів Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.

      На сьогодні в Україні відомо тільки про 1 випадок зараження коронавірусом. Ще 5 людей у Чернівцях наразі перебувають у лікарні з підозрою на недугу.

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      Правда і фейки про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Ірина Геращенко Новини України Європейська солідарність Денис Шмигаль Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Законодавство Здоров'я Верховна Рада Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Новини політики
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