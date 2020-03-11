У Раді вводять профілактику через коронавірус: скасовані відрядження нардепів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 11 березня доручив забезпечити виконання профілактичних заходів через загрозу поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Керівництво Апарату парламенту повинне вжити профілактичних заходів для нерозповсюдження застудних захворювань в адміністративних будівлях Ради. Про це мовиться у відповідному розпорядженні Разумкова.

До теми Кабмін планує заборонити масові заходи та ввести карантин, – ЗМІ

Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації у світі,

– написала на своїй фейсбук-сторінці заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

При вході до під’їздів Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.

Зауважимо, що станом на 11 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 119 тисяч людей, загинули – 4 тисячі 284, одужали – 65 тисяч 766. При цьому в Італії, де найскладніша ситуація з коронавірусом у Європі, захворіли 10 тисяч людей, померли – 631 людина.

Щодо ситуації з коронавірусом в Україні, то офіційно недуга підтверджена в 1 людини. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.

Чи готова Україна до коронавірусу?

Медична система України готова реагувати на можливі випадки коронавірусу та надавати кваліфіковану меддопомогу, переконують у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні є до 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, до 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та до 5 тисяч медперсоналу.

У лікарнях розміщені є інфекційні бокси, а система діагностування захворювання налагоджена.

В Україні тільки в інфекційних лікарнях є 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За потреби залучать апарати штучного дихання з інших лікарень.

Україна також закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.



Що треба знати про коронавірус: міфи та правда / Інфографіка 24 каналу