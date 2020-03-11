11:16
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      У Раді вводять профілактику через коронавірус: скасовані відрядження нардепів

      - Читать новость на русском
      У Верховній Раді вводять профілактику через коронавірус / 24 канал

      Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 11 березня доручив забезпечити виконання профілактичних заходів через загрозу поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

      Керівництво Апарату парламенту повинне вжити профілактичних заходів для нерозповсюдження застудних захворювань в адміністративних будівлях Ради. Про це мовиться у відповідному розпорядженні Разумкова.

      До теми Кабмін планує заборонити масові заходи та ввести карантин, – ЗМІ

      Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації у світі,
      – написала на своїй фейсбук-сторінці заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

      При вході до під’їздів Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.

      Зауважимо, що станом на 11 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 119 тисяч людей, загинули – 4 тисячі 284, одужали – 65 тисяч 766. При цьому в Італії, де найскладніша ситуація з коронавірусом у Європі, захворіли 10 тисяч людей, померли – 631 людина.

      Щодо ситуації з коронавірусом в Україні, то офіційно недуга підтверджена в 1 людини. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.

      Чи готова Україна до коронавірусу?

      • Медична система України готова реагувати на можливі випадки коронавірусу та надавати кваліфіковану меддопомогу, переконують у Міністерстві охорони здоров’я.
      • В Україні є до 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, до 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та до 5 тисяч медперсоналу.
      • У лікарнях розміщені є інфекційні бокси, а система діагностування захворювання налагоджена.
      • В Україні тільки в інфекційних лікарнях є 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За потреби залучать апарати штучного дихання з інших лікарень.
      • Україна також закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

      факти про коронавірус що відомо міфи та правда про коронавірус що відомо
      Що треба знати про коронавірус: міфи та правда / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Італії: лише за останню добу померли 168 людей
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Здоров'я Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Профілактика захворювань Слуга народу Дмитро Разумков Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:03 Поки смерть не розлучить їх. Путін заявив, що буде правити вічно
      Леонід Швець
      сьогодні , 10:00 Рейх Путіна твердо став на ноги
      СерпомПо
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 08:30 Вода як важіль впливу України на Росію
      Юрій Шуліпа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук