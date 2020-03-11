В Раде вводят профилактику из-за коронавируса: отменены командировки нардепов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 11 марта поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Руководство Аппарата парламента должно принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Рады. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Разумкова.

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Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, глава Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире,

– написала на своей фейсбук-странице заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

При входе в подъезды Рады разместят средства для дезинфекции рук.

Заметим, что по состоянию на 11 марта количество тех, кто заболел коронавирусом, составляет более 119 тысяч человек, умерли – 4 тысяч 284, выздоровели – 65 тысяч 766. При этом в Италии, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом в Европе, заболели 10 тысяч человек , умерло – 631 человек.

Относительно ситуации с коронавирусом в Украине, то официально болезнь подтверждена у 1 человека. Еще 5 человек на данный момент находятся в больнице с подозрением на коронавирус.

Готова ли Украина к коронавирусу?

Медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи коронавируса и оказывать квалифицированную медпомощь, убеждают в Министерстве здравоохранения.

В Украине есть около 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, до 2 тысяч врачей-инфекционистов и к 5 тысяч медперсонала.

В больницах есть инфекционные боксы, а система диагностирования заболевания налажена.

В Украине только в инфекционных больницах есть 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно. При необходимости привлекут аппараты искусственного дыхания из других больниц.

Украина также закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев пришло более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.



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