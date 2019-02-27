В Україні знову піднімуть ціни на гарячу воду і опалення: коли і на скільки
З 1 травня в Україні газ вкотре здорожчає. Цього разу на 15%. Підвищення ціни на газ, у свою чергу, призведе до зростання тарифів на гарячу воду і опалення – від 10% до 20%.
Це прописано у прийнятій Кабміном постанові від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу". Документ набрав чинності 1 листопада 2018 року (тоді ж і підвищили ціни на газ на 23,5%) та діятиме до 1 травня 2020 року.
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Нині куб газу коштує 8,55 гривні. З 1 травня ціна на нього підніметься до 9,85 гривні.
Наприклад, нині куб гарячої води у Києві коштує 97,89 гривні. Мінімальне підвищення тарифу – 10%. Отже з 1 травня за куб води доведеться викласти як мінімум 107 гривень.
Ілюстрація:
- 5 хвилин душу = 10 гривень
- гаряча ванна = приблизно 15-17 гривень
Наголосимо, що для всіх міст тарифи відрізняються. Вони можуть бути різними навіть в межах одного міста.
Як формується платіжка? 99% у тарифі на опалення – це теплова енергія. А тариф на теплову енергію – це сума вартості виготовлення, транспортування та постачання теплової енергії відповідної якості. Закон передбачає право споживача мати повну інформацію щодо цін та тарифів і їхніх складових. Однак, деталізовані розрахунки по кожному підприємству знайти досить складно – зазвичай, інформація узагальнена.
Тарифи на тепло та гарячу воду розраховують саме ці постачальники-монополісти, а затверджують – або ОДА, або ж НКРЕКП. Водночас, органи місцевого самоврядування значною мірою впливають на формування тарифів – вони затверджують норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначають температурний графік роботи теплових мереж та розмір місцевих податків і зборів тощо.
Отже, тариф на теплову енергію – це сума тарифів на:
- Виробництво теплової енергії: теплову енергію виробляють котельні, теплоелектростанції, теплоцентралі і теплоелектростанції, а також атомні електростанції, тож вартість тепла прямо залежить від способу, яким його було вироблено;
- Транспортування теплової енергії – вартість тепла залежатиме від довжини та технічного стану мереж транспортування;
- Постачання тепла до кінцевого споживача.
Тож тарифи не тільки не можуть бути однаковими для всіх міст, ба навіть можуть суттєво відрізнятися у межах одного населеного пункту. Утім, тариф не повинен позначатися на сумі, яку оплачує сім'я за комунальні послуги, якщо оформити субсидію.
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Як заощадити на гарячій воді?
1. Найперше – потрібно встановити лічильники води, якщо у вас центральне водопостачання. Таким чином платитимете тільки за власне споживання.
2. Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати кран одним рухом, а не крутити крани щоразу, марно витрачаючи воду та гаючи час.
3. Зламаний кран чи зливний бачок – плюс кілька зайвих вилитих намарно ванн, за які заплатите. Дешевше встановити нові прилади.
4. Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, витратиться у кілька разів менше води.
Приймайте душ – це економніше, ніж ванна
5. Для заощадження води під час миття посуду варто встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій, і не виливати гарячу воду намарно.
Розморожувати м’ясо, рибу під струменем гарячої води – теж погана ідея. Це марне витрачання води та тепла, плюс знищення корисних речовин продуктів. Розморожуйте м’ясо і рибу поступово у холодильнику.
6. Автоматичні пральні та посудомийні машини заощадять працю, час та ресурси.
Як економити на опаленні?
Тут важливо не допускати витоку тепла з квартири. Пропонуємо декілька простих, але дієвих способів економії тепла в будинку.
Металопластикові вікна. Це дозволяє зберегти близько 50% тепла в приміщенні. Якщо грошей на металопластикові вікна немає, утепліть восени вікна, балконні двері та вхідні двері.
Батареї. Якщо батарею закриває тюль, то 3-4% тепла губиться. Ще краще за батареєю поставити тепловий екран з фольги. Це віддзеркалюватиме тепло й 12% тепла повертатиметься в квартиру. Пофарбуйте батареї у темний колір, тоді вони будуть випромінювати на 8% тепла більше, ніж білі. За словами експертки зі сталого домогосподарства Галини Гупан, це скандинавський дизайн: всі засоби, які гріють мають бути темного кольору. Наприклад, коричневого.
Бо у цього кольору найкращі характеристики теплопровідності. Стіни чому світлі? Бо вони зберігають тепло і відбивають його в квартиру. До таких хитростей вдаються у холодних скандинавських країнах,
– коментує Гупан.
Провітрювання. Не тримайте кватирку постійно відкритою або якщо встановлені металопластикові вікна в режимі "провітрювання". Провітрюйте приміщення інтенсивно, тобто повністю відкривайте вікно, але недовго.
Не тримайте вікна на провітрюванні довго
І ще кілька лайфхаків:
- Тепловий лічильник у квартирі, що підключена до центрального опалення, дає змогу відслідкувати скільки тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість.
- Термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті, не платити за "зайве" тепло і не випускати його через вікна.
- Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення. Його слід вимикати, якщо нікого немає в будинку.
- Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.
- Система "тепла підлога" – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, під робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять мешканці.
- Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему. Варто усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звернути особливу увагу на місця з’єднань частин системи. Це дозволить уникнути проривів під час експлуатації системи у холодний період. Тож варто це зробити негайно!
- Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 років, варто замінити. З часом ці пристрої втрачають ефективність.
- Вікна з подвійним або потрійним заскленням у кілька разів зменшують втрати тепла.
- Щільні штори допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають надходженню тепла з радіаторів. Тому варто подумати , яка їх довжина буде оптимальна.
- Товсте покриття на підлозі знижує тепловитрати, які йдуть через неї.
- Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла, – ефективний спосіб повторного використання теплової енергії повітря, що видаляється з будинку чи споруди, для нагрівання свіжого повітря, що надходить з вулиці.