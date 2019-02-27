В Україні знову піднімуть ціни на гарячу воду і опалення: коли і на скільки

З 1 травня в Україні газ вкотре здорожчає. Цього разу на 15%. Підвищення ціни на газ, у свою чергу, призведе до зростання тарифів на гарячу воду і опалення – від 10% до 20%.

Це прописано у прийнятій Кабміном постанові від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу". Документ набрав чинності 1 листопада 2018 року (тоді ж і підвищили ціни на газ на 23,5%) та діятиме до 1 травня 2020 року.

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Нині куб газу коштує 8,55 гривні. З 1 травня ціна на нього підніметься до 9,85 гривні.

Наприклад, нині куб гарячої води у Києві коштує 97,89 гривні. Мінімальне підвищення тарифу – 10%. Отже з 1 травня за куб води доведеться викласти як мінімум 107 гривень.

Ілюстрація:

5 хвилин душу = 10 гривень

гаряча ванна = приблизно 15-17 гривень

Наголосимо, що для всіх міст тарифи відрізняються. Вони можуть бути різними навіть в межах одного міста.

Як формується платіжка? 99% у тарифі на опалення – це теплова енергія. А тариф на теплову енергію – це сума вартості виготовлення, транспортування та постачання теплової енергії відповідної якості. Закон передбачає право споживача мати повну інформацію щодо цін та тарифів і їхніх складових. Однак, деталізовані розрахунки по кожному підприємству знайти досить складно – зазвичай, інформація узагальнена.

Тарифи на тепло та гарячу воду розраховують саме ці постачальники-монополісти, а затверджують – або ОДА, або ж НКРЕКП. Водночас, органи місцевого самоврядування значною мірою впливають на формування тарифів – вони затверджують норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначають температурний графік роботи теплових мереж та розмір місцевих податків і зборів тощо.

Отже, тариф на теплову енергію – це сума тарифів на:

Виробництво теплової енергії: теплову енергію виробляють котельні, теплоелектростанції, теплоцентралі і теплоелектростанції, а також атомні електростанції, тож вартість тепла прямо залежить від способу, яким його було вироблено; Транспортування теплової енергії – вартість тепла залежатиме від довжини та технічного стану мереж транспортування; Постачання тепла до кінцевого споживача.

Тож тарифи не тільки не можуть бути однаковими для всіх міст, ба навіть можуть суттєво відрізнятися у межах одного населеного пункту. Утім, тариф не повинен позначатися на сумі, яку оплачує сім'я за комунальні послуги, якщо оформити субсидію.

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Як заощадити на гарячій воді?

1. Найперше – потрібно встановити лічильники води, якщо у вас центральне водопостачання. Таким чином платитимете тільки за власне споживання.

2. Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати кран одним рухом, а не крутити крани щоразу, марно витрачаючи воду та гаючи час.

3. Зламаний кран чи зливний бачок – плюс кілька зайвих вилитих намарно ванн, за які заплатите. Дешевше встановити нові прилади.

4. Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, витратиться у кілька разів менше води.



Приймайте душ – це економніше, ніж ванна

5. Для заощадження води під час миття посуду варто встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій, і не виливати гарячу воду намарно.

Розморожувати м’ясо, рибу під струменем гарячої води – теж погана ідея. Це марне витрачання води та тепла, плюс знищення корисних речовин продуктів. Розморожуйте м’ясо і рибу поступово у холодильнику.

6. Автоматичні пральні та посудомийні машини заощадять працю, час та ресурси.

Як економити на опаленні?

Тут важливо не допускати витоку тепла з квартири. Пропонуємо декілька простих, але дієвих способів економії тепла в будинку.

Металопластикові вікна. Це дозволяє зберегти близько 50% тепла в приміщенні. Якщо грошей на металопластикові вікна немає, утепліть восени вікна, балконні двері та вхідні двері.

Батареї. Якщо батарею закриває тюль, то 3-4% тепла губиться. Ще краще за батареєю поставити тепловий екран з фольги. Це віддзеркалюватиме тепло й 12% тепла повертатиметься в квартиру. Пофарбуйте батареї у темний колір, тоді вони будуть випромінювати на 8% тепла більше, ніж білі. За словами експертки зі сталого домогосподарства Галини Гупан, це скандинавський дизайн: всі засоби, які гріють мають бути темного кольору. Наприклад, коричневого.

Бо у цього кольору найкращі характеристики теплопровідності. Стіни чому світлі? Бо вони зберігають тепло і відбивають його в квартиру. До таких хитростей вдаються у холодних скандинавських країнах,

– коментує Гупан.

Провітрювання. Не тримайте кватирку постійно відкритою або якщо встановлені металопластикові вікна в режимі "провітрювання". Провітрюйте приміщення інтенсивно, тобто повністю відкривайте вікно, але недовго.



Не тримайте вікна на провітрюванні довго

І ще кілька лайфхаків: