В Україні з'явилась монета, присвячена сторіччю об'єднання УНР та ЗУНР
Національний банк України випустив колекційну монету, присвячену сотій річниці об'єднання Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки в єдину державу.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.
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Колекційну монету номіналом в 5 гривень введуть в обіг з 17 січня. Новий грошовий знак виготовлений з нейзильберу (сплаву міді, нікелю та цинку) і важить 16,54 грама.
На лицьовому боці монети зображений напис "УНР ЗУНР", герб України та зазначено номінал. На зворотьому боці монети викарбуваний фрагмент з Акту злуки, а також герби Львова та Києва.
Вигляд нової колекційної монети, яка вийде в обіг 17 січня цього року
Загальний тираж колекційних монет становить 40 тисяч штук.
Нагадаємо, що 22 січня Україна святкує День Соборності України – возз'єднання Української і Західно-Української Народної Республіки, яке відбулося 100 років тому.