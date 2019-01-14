В Україні з'явилась монета, присвячена сторіччю об'єднання УНР та ЗУНР

Національний банк України випустив колекційну монету, присвячену сотій річниці об'єднання Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки в єдину державу.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

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Колекційну монету номіналом в 5 гривень введуть в обіг з 17 січня. Новий грошовий знак виготовлений з нейзильберу (сплаву міді, нікелю та цинку) і важить 16,54 грама.

На лицьовому боці монети зображений напис "УНР ЗУНР", герб України та зазначено номінал. На зворотьому боці монети викарбуваний фрагмент з Акту злуки, а також герби Львова та Києва.

Вигляд нової колекційної монети, яка вийде в обіг 17 січня цього року

Загальний тираж колекційних монет становить 40 тисяч штук.

Нагадаємо, що 22 січня Україна святкує День Соборності України – возз'єднання Української і Західно-Української Народної Республіки, яке відбулося 100 років тому.