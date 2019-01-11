В УПЦ МП зухвало відповіли на заяву Мінкульту про зникнення цінностей з Києво-Печерської лаври

В Українській православній церкві Московського патріархату заперечили і назвали "плітками" зникнення церковних цінностей із Києво-Печерської лаври. Там стверджують, що "немає жодного документу", який би це підтверджував.

Про це заявив голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також: Архієпископ розповів, які вказівки надіслала Москва напередодні утворення ПЦУ

24 канал писав, що Міністерство культури України перевірило основний та науково-допоміжний фонд Києва-Печерського історико-культурного заповідника. Комісія не дорахувалася 10 предметів. Наразі немає жодної інформації про те, де можуть перебувати культурні цінності.

Ми не будемо зараз спростовувати або виправдовуватися стосовно якихось заяв Міністерства культури, які абсолютно не підтверджені. Це, вибачте, якісь плітки на сьогодні. Немає жодного документа, де було б чітко вказано, що в Міністерства культури є якісь претензії до Києво-Печерської лаври,

– сказав архієпископ Климент.

При цьому він заявив, що за час користування УПЦ МП монастирським комплексом кількість цінностей там нібито примножилася. Климент стверджує, що перелік, із яким звірялася комісія під час інвентаризації, недостатньо детальний.

Зі свого боку, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш зауважив, що заява міністра культури Євгена Нищука є достатнім свідченням зникнення цінностей в монастирі.

"Є заява міністра. Я думаю, що навряд чи треба сумніватися, що він не міг зробити цієї заяви, якби вже не було результатів роботи комісії. Є офіційна заява прес-служби міністерства", – додав Юраш.

До слова, раніше міністр культури України Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили зникнення кількох цінних ікон. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.



Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.