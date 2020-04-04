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      В яких аптеках столиці можна купити маски та антисептики: відповідь КМДА

      - Читать новость на русском
      В яких аптеках столиці можна знайти маски / ukrinform.ua

      В Україні з 6 квітня посилюють заходи боротьби з коронавірусом. У громадських місцях обов’язково слід бути в масці чи респіраторі. Одноразові та багаторазові маски, засоби дезінфекції та рукавички можна купити в аптеках "Фармація".

      Про те, де у столиці можна купити засоби індивідуального захисту, у фейсбуці повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

      Зверніть увагу Постачальники медичних масок підняли ціни у понад 10 разів: дослідження

      Наразі в аптеках "Фармація" можна купити як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання. Наразі в мережі наявні приблизно 70 тисяч масок, запаси постійно оновлюються,
      – зазначив Поворозник.

      Він додав, що у достатній кількості є засоби для дезінфекції та рукавички.

      Поворозник також наголосив на важливості носіння маски. Адже, за прогнозами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. Тому вони можуть навіть не відчути, що хворі. Водночас можуть заразити інших людей. Саме тому маски потрібно носити всім.

      Заступник голови КМДА Микола Поворозник також опублікував інфографіку про те, як масковий режим захищає від поширення коронавірусу.


      Як масковий режим стримує поширення коронавірусу / Фейсбук Миколи Поворозника

      Зверніть увагу! З 6 квітня уряд посилив карантинні обмеження в Україні. В усіх громадських місцях люди мають бути в масці чи респіраторі.

      Як правильно користуватися масками та респіраторами
      • Вони повинні герметично прилягати до шкіри.
      • Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.
      • Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.
      • Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
      • Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою. 
      • Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки. 
      • Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання. 


      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Києва Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини України Медицина КМДА
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