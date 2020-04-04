Постачальники медичних масок підняли ціни у понад 10 разів: дослідження

Середня ціна медичної маски на Prozorro у березні 2020 році зросла у більше, ніж 10 разів у порівнянні з початком року. Вартість засобів захисту стрибнула до 10 – 25 гривень за штуку. Крім того, постачати маски почали компанії, які раніше займалися іншими видами діяльності.

Дані про різке подорожчання масок наводить Transparency International Ukraine.

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За результатами дослідження, державні замовники з 1 січня по 28 березня купили майже 2,5 мільйона медичних масок. За них заплатили 25 мільйонів гривень.

Скільки масок купили від початку 2020 року

найбільше придбали у березні – 1,8 мільйона;

у лютому – 547 тисячі;

у січні – 108 тисяч.

Скільки коштували маски

у січні 2020 року замовники купували їх в середньому за 0,68 – 1,5 гривні;

у лютому – за 0,7 – 3,2 гривні;

у березні відбувся раптовий стрибок – 10 – 25 гривень за штуку.



Ціни на маски у січні – березні 2020 року / Інфографіка Ti-ukraine.org

Серед найбільших постачальників багато таких, хто швидко перейшов на медичні маски з іншого виду діяльності.

Які компанії увійшли до найбільших постачальників масок

лише 2 дві компанії, що спеціалізуються на медицині;

автомобільна і будівельна компанії;

ФОП, який раніше торгував одягом та взуттям, а ще раніше м’ясом.

Зверніть увагу! З 6 квітня уряд посилив карантинні обмеження в Україні. В усіх громадських місцях люди мають бути в масці чи респіраторі.

Як правильно користуватися масками та респіраторами

Вони повинні герметично прилягати до шкіри.

Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.

Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.

Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.

Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.

Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.

Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу