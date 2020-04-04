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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Постачальники медичних масок підняли ціни у понад 10 разів: дослідження

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      Постачальники медичних масок підняли ціни у понад 10 разів / korrespondent.net

      Середня ціна медичної маски на Prozorro у березні 2020 році зросла у більше, ніж 10 разів у порівнянні з початком року. Вартість засобів захисту стрибнула до 10 – 25 гривень за штуку. Крім того, постачати маски почали компанії, які раніше займалися іншими видами діяльності.

      Дані про різке подорожчання масок наводить Transparency International Ukraine.

      Зверніть увагу АМКУ порушив справу через завищення цін на маски: список аптек та постачальників

      За результатами дослідження, державні замовники з 1 січня по 28 березня купили майже 2,5 мільйона медичних масок. За них заплатили 25 мільйонів гривень.

      Скільки масок купили від початку 2020 року

      • найбільше придбали у березні – 1,8 мільйона;
      • у лютому – 547 тисячі;
      • у січні – 108 тисяч.

      Скільки коштували маски

      • у січні 2020 року замовники купували їх в середньому за 0,68 – 1,5 гривні;
      • у лютому – за 0,7 – 3,2 гривні;
      • у березні відбувся раптовий стрибок – 10 – 25 гривень за штуку.


      Ціни на маски у січні – березні 2020 року / Інфографіка Ti-ukraine.org

      Серед найбільших постачальників багато таких, хто швидко перейшов на медичні маски з іншого виду діяльності.

      Які компанії увійшли до найбільших постачальників масок

      • лише 2 дві компанії, що спеціалізуються на медицині;
      • автомобільна і будівельна компанії;
      • ФОП, який раніше торгував одягом та взуттям, а ще раніше м’ясом.

      Зверніть увагу! З 6 квітня уряд посилив карантинні обмеження в Україні. В усіх громадських місцях люди мають бути в масці чи респіраторі.

      Як правильно користуватися масками та респіраторами

      • Вони повинні герметично прилягати до шкіри.
      • Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.
      • Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.
      • Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
      • Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою. 
      • Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки. 
      • Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання. 


      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гроші дослідження Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Медицина Здоров'я Новини України
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