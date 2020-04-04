Поставщики медицинских масок подняли цены более чем в 10 раз: исследования

Средняя цена медицинской маски на Prozorro в марте 2020 году возросла более, чем в 10 раз по сравнению с началом года. Стоимость средств защиты прыгнула до 10 – 25 гривен за штуку. Кроме того, поставлять маски начали компании, которые ранее занимались другими видами деятельности.

Данные о резком подорожании масок приводит Transparency International Ukraine.

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По результатам исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 миллиона медицинских масок. За них заплатили 25 миллионов гривен.

Сколько масок купили с начала 2020 года

больше всего приобрели в марте – 1,8 миллиона;

в феврале – 547 тысячи;

в январе – 108 тысяч.

Сколько стоили маски

в январе 2020 года заказчики покупали их в среднем за 0,68 – 1,5 гривны;

в феврале – за 0,7 – 3,2 гривны;

в марте произошел внезапный скачок – 10 – 25 гривен за штуку.



Цены на маски в январе – марте 2020 года / Инфографика Ti-ukraine.org

Среди крупнейших поставщиков много таких, кто быстро перешел на медицинские маски с другого вида деятельности.

Какие компании вошли в крупнейшие поставщики масок

только 2 две компании, специализирующиеся на медицине;

автомобильная и строительная компании;

ФЛП, который раньше торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом.

Обратите внимание! С 6 апреля правительство усилило карантинные ограничения в Украине. Во всех общественных местах люди должны быть в маске или респираторе.

Как правильно пользоваться масками и респираторами

Они должны герметично прилегать к коже.

Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.

Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.

Не касайтесь маски руками, когда она на лице. Если уж есть такая потребность – делайте это чистыми руками.

Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.

Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.

Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование не только нет смысла, но и повышает риск заболевания.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала