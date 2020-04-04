18:27
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Поставщики медицинских масок подняли цены более чем в 10 раз: исследования

      - Читати новину українською
      Постачальники медичних масок підняли ціни у понад 10 разів / korrespondent.net

      Средняя цена медицинской маски на Prozorro в марте 2020 году возросла более, чем в 10 раз по сравнению с началом года. Стоимость средств защиты прыгнула до 10 – 25 гривен за штуку. Кроме того, поставлять маски начали компании, которые ранее занимались другими видами деятельности.

      Данные о резком подорожании масок приводит Transparency International Ukraine.

      Обратите внимание АМКУ возбудил дело из-за завышения цен на маски: список аптек и поставщиков

      По результатам исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 миллиона медицинских масок. За них заплатили 25 миллионов гривен.

      Сколько масок купили с начала 2020 года

      • больше всего приобрели в марте – 1,8 миллиона;
      • в феврале – 547 тысячи;
      • в январе – 108 тысяч.

      Сколько стоили маски

      • в январе 2020 года заказчики покупали их в среднем за 0,68 – 1,5 гривны;
      • в феврале – за 0,7 – 3,2 гривны;
      • в марте произошел внезапный скачок – 10 – 25 гривен за штуку.


      Цены на маски в январе – марте 2020 года / Инфографика Ti-ukraine.org

      Среди крупнейших поставщиков много таких, кто быстро перешел на медицинские маски с другого вида деятельности.

      Какие компании вошли в крупнейшие поставщики масок

      • только 2 две компании, специализирующиеся на медицине;
      • автомобильная и строительная компании;
      • ФЛП, который раньше торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом.

      Обратите внимание! С 6 апреля правительство усилило карантинные ограничения в Украине. Во всех общественных местах люди должны быть в маске или респираторе.

      Как правильно пользоваться масками и респираторами

      • Они должны герметично прилегать к коже.
      • Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.
      • Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.
      • Не касайтесь маски руками, когда она на лице. Если уж есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
      • Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.
      • Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
      • Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование не только нет смысла, но и повышает риск заболевания.


      Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Деньги исследования Карантин в Украине 2020 Медицина Здоровье
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:37 Война на Донбассе и коронавирус: как Россия будет действовать в условиях пандемии
      Новини України 8372
      сегодня , 12:19 Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца
      Новини України 8135
      сегодня , 06:40 Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
      Новини України 8409
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3636
      сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 16909
      сегодня , 08:10 Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает
      Новини економіки 7514
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3513
      сегодня , 10:38 От коронавируса в Украине умерли уже 28 человек: детали
      Лікування 25704
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:02 Усиление карантина в Украине: правительство объясняет, как все будет работать
      Наталія Пристанська
      сегодня , 17:00 Тимошенко в очередной раз расписалась в приверженности олигархам, на этот раз – Коломойскому
      Сергій Лещенко
      Залиште відгук