Поставщики медицинских масок подняли цены более чем в 10 раз: исследования
Средняя цена медицинской маски на Prozorro в марте 2020 году возросла более, чем в 10 раз по сравнению с началом года. Стоимость средств защиты прыгнула до 10 – 25 гривен за штуку. Кроме того, поставлять маски начали компании, которые ранее занимались другими видами деятельности.
Данные о резком подорожании масок приводит Transparency International Ukraine.
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По результатам исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 миллиона медицинских масок. За них заплатили 25 миллионов гривен.
Сколько масок купили с начала 2020 года
- больше всего приобрели в марте – 1,8 миллиона;
- в феврале – 547 тысячи;
- в январе – 108 тысяч.
Сколько стоили маски
- в январе 2020 года заказчики покупали их в среднем за 0,68 – 1,5 гривны;
- в феврале – за 0,7 – 3,2 гривны;
- в марте произошел внезапный скачок – 10 – 25 гривен за штуку.
Цены на маски в январе – марте 2020 года / Инфографика Ti-ukraine.org
Среди крупнейших поставщиков много таких, кто быстро перешел на медицинские маски с другого вида деятельности.
Какие компании вошли в крупнейшие поставщики масок
- только 2 две компании, специализирующиеся на медицине;
- автомобильная и строительная компании;
- ФЛП, который раньше торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом.
Обратите внимание! С 6 апреля правительство усилило карантинные ограничения в Украине. Во всех общественных местах люди должны быть в маске или респираторе.
Как правильно пользоваться масками и респираторами
- Они должны герметично прилегать к коже.
- Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.
- Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.
- Не касайтесь маски руками, когда она на лице. Если уж есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
- Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.
- Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
- Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование не только нет смысла, но и повышает риск заболевания.
Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала
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