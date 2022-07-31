Вадатурський збирався в Туреччину: удар міг бути навмисним через питання зерна

Сьогодні, 31 липня, під час обстрілу Миколаєва загинув бізнесмен та Герой України Олексій Вадатурський. Його смерть вважають не нещасним випадком, а цілеспрямованим вбивством.

Таке припущення зробила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Про це вона сказала в ефірі 24 каналу.

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Смерть Вадатурського може бути невипадковою

Вночі 31 липня окупанти масово атакували Миколаїв. Внаслідок ворожого обстрілу загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Разом з ним була дружина, яка також не вижила.

Зауважимо, Вадатурський був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон". За словами Замазєєвої, наступного тижня він збирався відвідати Туреччину. Відтак його смерть може бути пов'язана із питанням експорту зерна.

Розібратися має СБУ

Я вважаю, що це може бути пов'язане з тієї кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня пан Вадатурський збирався до Туреччини, ми говорили з ним. У цій ситуації повинні розібратися, це могло бути навмисним, – підсумувала Замазєєва.

Додамо, не вірить у випадковість і радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що Вадатурського зробили конкретною ціллю.

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