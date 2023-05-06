Таргани у банці: чого прагне домогтися Пригожин істериками через Бахмут

Євгєній Пригожин заявив, що планує вивести свої війська із Бахмуту 10 травня начебто через "брак боєприпасів". Та найманцям не вистачає снарядів у порівнянні.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, на початку наступальної операції в січні окупанти могли використовувати до 50 – 70 тисяч боєприпасів на добу.

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"Шалені цифри. Але зараз зменшилося це до 15 – 20 тисяч. І якщо протягом фронту на Сході понад 1200 кілометрів, то це розподіляється якось на всі ці напрями, про які говорив наш Генеральний штаб, і загострення на окремих ступенях", – наголосив Романенко.

Особиста образа

І скрізь це забезпечити неможливо. Водночас є й особиста причина через ставлення Пригожина до військового керівництва Росії.

Шойгу, Герасимова та інших генералів. На стрільбищах розстрілювали, потім там якось вагнерівці висловлювалися щодо начальника генштабу,

– розповів він.

Це, на думку військового експерта, керівництво збройних сил та генштабу країни-агресорки не забуло. Тож тепер віддають главі ПВК "Вагнер" "борги" за такі підходи та поведінку. І попри взаємини Путіна та Пригожина, таке постачання як було раніше, не відновлюється.

"Фаза саме активна і Пригожин хоче завершити взяттям Бахмута. Хочуть майже рік. І в цих боях, ми пам'ятаємо, що заходило десь там до 50 тисяч вагнерівців, десь до 30 тисяч втрати загиблими та пораненими", – сказав засновник БФ "Закриємо небо України".

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Найманців не більшає

Втрати вагнерівців там продовжуються дуже інтенсивно – кілька сотень на добу. А поповнення бійців не відбувається через те, що тепер ув'язнених вербують державні приватні компанії.

"Пригожин розуміє в датах і стан, який там, що дійсно від "героя" захоплення Соледару, який дорівнює Сталінграду, він може обернутися в "керівника-пораженця", який не виконав завдання у Бахмуті", – розказав генерал-лейтенант.

Тому через такі "перспективи" ватажок вагнерівців робить пропагандистські заяви, намагаючись хоч якось вплинути на ці обставини й отримати боєприпаси, дозвіл на постачання. Утім, навряд чи йому це дадуть, адже військове командування пам'ятає ставлення до них.

Тому таргани в банці. Чим гірше в цій банці для них, тим краще для нас. І вони ще своє отримають за все одразу,

– переконаний Ігор Романенко.

Що заявив глава ПВК "Вагнер"