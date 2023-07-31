Чекають на реакцію НАТО: вагнерівці вже стягнули 13 колон до Білорусі
Вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі та просуватися поблизу до кордонів з Польщею та Литвою – в район Сувальського коридору.
Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що вагнерівці напевно планують здійснити якусь провокацію на кордоні з країнами НАТО. Про це він розповів 24 Каналу.
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Відхрестились від "Вагнера"
Військовий експерт припустив, що може відбутися у разі, якщо ПВК "Вагнера" наважиться на такі дії.
Наразі вагнерівці в Білорусі укомплектовують своє угрупування військовою технікою, щоб воно будо боєздатним.
"Важливо також звернути увагу на слова Владіміра Путіна про те, що юридично ПВК "Вагнера" немає, адже в Росії немає законів, згідно з якими можуть існувати приватні військові компанії. Фактично він відхрестився від вагнерівців", – підкреслив майор запасу ЗСУ.
Потім щодо ПВК "Вагнера" висловився Алєксандр Лукашенко, мовляв, вони його починають "дратувати". Він розповідав, що буцімто вагнерівці просяться в нього сходити на "екскурсію до Варшави чи Жешува". І Лукашенко теж від них відхрестився.
І це свідчить про те, що вагнерівці готові виконати провокацію з території Білорусії, припустимо, на кордоні з Польщею. Там дійсно переміщенні польські війська, там розташована перша піхотна дивізія США.
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Певна юридична колізія
Але якщо вагнерівці, які є незаконним збройним формуванням, адже немає закону в Росії та Білорусі, за яким вони могли б існувати, вчинять провокацію на території Польщі, то кому НАТО має давати відповідь згідно з 5-ю статтею свого статуту.
Відповідно до цієї статті, якщо здійснена військова агресія проти одної з країн Альянсу, то всі інші країни – члени НАТО мають дати відсіч агресору. Але якщо в країні НАТО здійснило провокацію терористичне угруповання, то проти кого Альянсу застосовувати силу?
– наголосив військовий експерт.
Якщо давати відсіч Білорусі, тому що там розташована база вагнерівців, це буде розцінено як "напад" на країну. А з іншого боку відповісти НАТО має. І тому з'являється певна юридична колізія.
"І Путін з Лукашенко саме хочуть подивитись, якою може бути реакція НАТО на можливу провокацію вагнерівців і чи буде вона взагалі", – припустив Олексій Гетьман.
Що відомо про загрозу вагнерівців Польщі
- Розташування ПВК "Вагнера" в Білорусі викликає занепокоєння в Польщі. Так, прем'єр Матеуш Моравецький наголосив, що найманці рухаються з Білорусі у бік Сувальського коридору. Нагадаємо, він з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО. Крім того, Сувальсьский коридор розмежовує територію Калінінградської області, що належить до Росії, та Білорусі.
- Моравецький підкреслив, що понад 100 вагнерівців рухаються в бік Сувальського коридору, і це може наблизити "до подальшої гібридної атаки на територію Польщі".
- Водночас віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський завив, що Варшава серйозно розглядає загрозу з боку ПВК "Вагнера". Також не виключається можливість того, що вагнерівці намагатимуться проникнути в Польщу, щоб "протестувати НАТО".
- В Польщі вже відреагували на цю загрозу та збільшили кількість військових на східному та північно-східному кордоні країни. Зокрема поблизу Сувальського коридору.