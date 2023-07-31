Чекають на реакцію НАТО: вагнерівці вже стягнули 13 колон до Білорусі

Вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі та просуватися поблизу до кордонів з Польщею та Литвою – в район Сувальського коридору.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що вагнерівці напевно планують здійснити якусь провокацію на кордоні з країнами НАТО. Про це він розповів 24 Каналу.

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Відхрестились від "Вагнера"

Військовий експерт припустив, що може відбутися у разі, якщо ПВК "Вагнера" наважиться на такі дії.

Наразі вагнерівці в Білорусі укомплектовують своє угрупування військовою технікою, щоб воно будо боєздатним.

"Важливо також звернути увагу на слова Владіміра Путіна про те, що юридично ПВК "Вагнера" немає, адже в Росії немає законів, згідно з якими можуть існувати приватні військові компанії. Фактично він відхрестився від вагнерівців", – підкреслив майор запасу ЗСУ.

Потім щодо ПВК "Вагнера" висловився Алєксандр Лукашенко, мовляв, вони його починають "дратувати". Він розповідав, що буцімто вагнерівці просяться в нього сходити на "екскурсію до Варшави чи Жешува". І Лукашенко теж від них відхрестився.

До Білорусі 28 липня прибула 13-та колона вагнерівців. В ній, за повідомленням "Беларускі Гаюн", нараховується 80 машин. Зокрема бензовози, автобуси, тентовані та бортові КАМАЗи, фури, "Урали", пікапи та інші. Колона прямувала до бази вагнерівців в селі Ціль поблизу міста Осиповичи.

І це свідчить про те, що вагнерівці готові виконати провокацію з території Білорусії, припустимо, на кордоні з Польщею. Там дійсно переміщенні польські війська, там розташована перша піхотна дивізія США.

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Певна юридична колізія

Але якщо вагнерівці, які є незаконним збройним формуванням, адже немає закону в Росії та Білорусі, за яким вони могли б існувати, вчинять провокацію на території Польщі, то кому НАТО має давати відповідь згідно з 5-ю статтею свого статуту.

Відповідно до цієї статті, якщо здійснена військова агресія проти одної з країн Альянсу, то всі інші країни – члени НАТО мають дати відсіч агресору. Але якщо в країні НАТО здійснило провокацію терористичне угруповання, то проти кого Альянсу застосовувати силу?

– наголосив військовий експерт.

Якщо давати відсіч Білорусі, тому що там розташована база вагнерівців, це буде розцінено як "напад" на країну. А з іншого боку відповісти НАТО має. І тому з'являється певна юридична колізія.

"І Путін з Лукашенко саме хочуть подивитись, якою може бути реакція НАТО на можливу провокацію вагнерівців і чи буде вона взагалі", – припустив Олексій Гетьман.

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