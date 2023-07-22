Лукашенко економити не буде, – Свердлов розповів, як білоруський диктатор забезпечує "Вагнер"

Останніми днями до Білорусі прибували з Росії загони ПВК "Вагнера". За офіційною інформацією вони вже проводять навчання військових регулярної армії Білорусі.

Хоча "Вагнер" – приватна військова компанія, утримує її Алєксандр Лукашенко на кошти з бюджету Білорусі. Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов.

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Скаже білорусам затягнути паски

Нещодавно Лукашенко підписав закон, відповідно до якого спільне білорусько-російське угруповання буде утримуватись на податки білорусів. Мається на увазі забезпечення вагнерівців житлом, харчуванням, пальним, медичними послугами тощо.

На такі самі потреби пересічних білорусів Лукашенко не витрачав бюджетні кошти. Адже їх, приміром, не забезпечували безплатним паливом. Та й безплатна медицина в Білорусі поняття доволі умовне. А вагнерівців можна забезпечити усім цим безоплатно, тому що такі домовленості,

– підкреслив головний редактор.

За чий кошт будуть фінансуватися вагнерівці в Білорусі: дивіться відео

Можна припустити, що утримання вагнерівців виллється бюджету Білорусі у велику суму. Проте білоруська влада виправдає такі видатки тим, що йде війна та потрібно потурбуватись про безпеку країни.

"Білоруським вчителям та лікарям Лукашенко скаже, що, мовляв, "ворог на порозі", треба затягнути паски та потерпіти пару років, а потім ще. А от на вагнерівцях Лукашенко економити не буде", – впевнений Павло Свердлов.

Що відомо про переміщення вагнерівців до Білорусі

Перша колона найманців ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі 15 липня. Вони розташувались в польовому таборі неподалік міста Осиповичи у Могилівській області.

Протягом наступних днів до Білорусі переміщалися нові колони вагнерівців. Станом на 18 липня поблизу Осиповичей перебувало від 500 до 700 найманців з ПВК "Вагнера".

Крім того, 19 липня на території військової частини в селищі Цель, яке є місцем дислокації вагнерівців, зафіксовано щонайменше 485 одиниць техніки. Зокрема приблизно 45 автобусів різних модифікацій, 55 тентових фур, 65 вантажівок, 320 автомобілів.