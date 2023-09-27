Росія знову перекидає вагнерівців на Схід України: у ЗСУ підтвердили

Росія знову перекидає на Схід України вагнерівців. Однак тепер вони не входять у склад ПВК "Вагнера".

У Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що Росія знову перекидає на Схід України колишніх учасників ПВК "Вагнера", які були в Білорусі. Про це розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Дивіться також Вагнерівці повертаються на фронт: чи здатні вони змінити хід війни

Де зараз перебувають вагнерівці

За словами Євлаша, вагнерівцям поставили завдання відновити втрачені позиції на Донеччині та Луганщині, адже Росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.

Ми підтверджуємо інформацію про перебування [на Сході України] підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнера", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі,

– сказав він.

Ілля Євлаш уточнив, що табори вагнерівців розформовують, тож вони перезаключають контракти з міністерством оборони Росії та йдуть в різні структурні підрозділи окупаційної армії. Колишні учасники ПВК "Вагнера" йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним військовим.

Тобто вони розпорошені по різних підрозділах, і беруть участь у боях на Сході України,

– зазначив Євлаш.

Що передувало