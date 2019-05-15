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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вакарчук з'явився в Instagram і опублікував там перше відеозвернення до українців

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      Святослав Вакарчук у своєму першому відео подякував українцям
      Святослав Вакарчук у своєму першому відео подякував українцям / Фото з відкритих джерел

      Фронтмен гурту "Океан Ельзи" створив акаунт в Instagram і навіть опублікував там перше відео. Появу у новій соціальній мережі музикант пояснив своїм днем народження.

      На новоствореній сторінці Святослав Вакарчук у відеозверненні подякував українцям за "тисячі привітань і побажань, які отримав у соціальних мережах". При цьому музикант наголосив, що від деяких повідомлень "його серце просто тануло".

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      "Дякую вам усім, якщо я дійсно заслужив. Хочу сказати, що це просто чудовий день і чудовий настрій," – сказав він. 

      Саме днем народження Вакарчук пояснив створення акаунта у цій соціальній мережі та публікацію першого відео. Особистої сторінки тут у нього не було,а  багато привітань, за словами музиканта, надсилали саме сюди.

      Це, по-моєму, чудова нагода прямо зараз, у свій день народження, завести його. Тож починаємо мій Instagram-акаунт з першого відео. В якому я дякую вам за ваші чудові привітання з днем народження. Дякую,
      – додав Вакарчук.

      Свій день народження лідер "Океану ельзи" святкував 14 травня. 

      Водночас ЗМІ все активніше поширюють інформацію про те, що музикант має серйозні наміри на парламентські вибори – створює свою команду, шукає туди обличчя і вже невдовзі про все оголосить сам.

      Що відомо про плани Святослава Вакарчука на парламентські вибори? Низка видань із посиланням на власні джерела називає дати та навіть деякі імена. Так, "Факти ICTV" повідомляють, що Вакарчук оголосить про все 16 травня. "НВ" зазначає, що музикант вже сформував свій передвиборчий штаб – його очолила екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко. Окрім того, за даними джерел 24 каналу, до команди Вакарчука може приєднатись в.о. міністра здоров'я Уляна Супрун. Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" він пройшов до Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження.

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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Instagram
      Джерело: 24 канал
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