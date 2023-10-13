Залужний уперше провів розмову з новим начальником Генштабу США Брауном
Джерело:Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу розмову з новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Вони обговорили ситуацію на фронті.
Насамперед Валерій Залужний детально ознайомив Чарльза Брауна із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, кроками ЗСУ щодо оборони та наступу. Головнокомандувач ЗСУ розповів американському колезі про активізацію дій російських окупантів на певних напрямках та їхні імовірні плани.
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Крім того, Валерій Залужний поговорив із начальником Генштабу США про нагальні потреби ЗСУ. Мовиться про засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Окремо обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.
Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією,
– повідомив Залужний.
Військова допомога Україні від США: головне
- Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 200 мільйонів доларів. ЗСУ отримають додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання, зокрема, боєприпаси до HIMARS.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати очолять коаліцію країн, які допомагатимуть Україні розвивати Повітряні сили ЗСУ. Крім Сполучених Штатів Америки, цю коаліцію очолюватимуть ще дві країни: Данія та Нідерланди. Зокрема, США хочуть зосередитися "на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16".
- Також глава Пентагону запевнив, що США надаватимуть військову допомогу одночасно і Україні, і Ізраїлю. За його словами, Вашингтон має на це відповідні ресурси.
- Видання The Telegraph написало, що президент США Джо Байден може запропонувати пакет допомоги для України у розмірі 100 мільярдів доларів, якої має вистачити до початку 2025 року на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги.