Залужний уперше провів розмову з новим начальником Генштабу США Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу розмову з новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Вони обговорили ситуацію на фронті.

Насамперед Валерій Залужний детально ознайомив Чарльза Брауна із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, кроками ЗСУ щодо оборони та наступу. Головнокомандувач ЗСУ розповів американському колезі про активізацію дій російських окупантів на певних напрямках та їхні імовірні плани.

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Крім того, Валерій Залужний поговорив із начальником Генштабу США про нагальні потреби ЗСУ. Мовиться про засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Окремо обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.

Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією,

– повідомив Залужний.

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