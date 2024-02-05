США не повинні втручатися, – Салліван про можливу відставку Залужного
Джерело:CBS News
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловився щодо можливої відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За словами посадовця, США не мають втручатися в це питання.
За словами радника Байдена, американська влада також повідомила це безпосередньо українському військово-політичному командуванню. Так Салліван відповів на запитання, чи був поінформований Білий дім про можливе звільнення Залужного.
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Салліван пояснив реакцію США на можливу відставку Залужного
За словами радника американського президента, уряд США не повинен так чи інакше втручатися в питання звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України.
Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень,
– заявив Салліван.
Він також зазначив, що Київ та безпосередньо президент України має суверенне право ухвалювати власні кадрові рішення.
"Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", – наголосив радник Байдена.
Можлива відставка Валерія Залужного: що відомо
- В українських ЗМІ 29 січня з'явилася інформація, що президент України розглядає можливість відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Зрештою прессекретар Зеленського Сергій Никифоров спростував цю інформацію, заперечивши звільнення Залужного.
- В одному з інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що міркує над кадровим перезавантаженням. Однак президент не вказав, що мовиться про Залужного, натомість наголосив, що це "не питання однієї чи іншої людини".
- Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що станом на сьогодні документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає. Данілов зазначив, що якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити, а наразі це не має сенсу.
- Водночас журналісти The Washington Post, посилаючись на власні джерела, пишуть, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Саме тому влада не поспішає з ймовірним звільненням.