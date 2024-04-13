Не перший замах, – Світан про зрадника з СБУ, який "вибухнув" у Москві

У Москві підірвали автівку ексспівробітника СБУ Прозорова. Щойно він намагався завести автомобіль, стався вибух. Однак відомо, що це вже не перший замах на колаборанта.

Ще з початку війни на Донбасі він став на сторону окупантів. Відтоді і став ціллю для українських спецслужб. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Чорна мітка"

Вдень 12 квітня у Москві підірвали автівку експрацівника СБУ та зрадника України Василя Прозорова. Момент з вибухом автомобіля потрапив на відео. Внаслідок інциденту колаборант отримав травми, його госпіталізували.

З 2014 року він вступив у зв'язок з російською ФСБ, як і багато інших спецслужбістів. Просто є надто яскраві особистості з цих колаборантів, які за останній час дуже активізувалися на різних напрямках. Найімовірніше, цей процес "заспокоєння" вже запустила наша контррозвідка,

– наголосив Роман Світан.

Служба безпеки України зараз фактично повністю захищена від російського впливу. Тож особливу увагу зараз зосередили саме на зрадниках, які зараз працюють на кремлівський режим.

"На Прозорові у свій час вже була "чорна мітка": у Бердянську його вже намагалися покарати. Їх (колаборантів – 24 Канал) дуже багато – десятки тисяч. У 2014 році на сторону ворога перейшли тисячі донецьких міліціонерів. Ще кілька тисяч – у 2024 році", – зазначив полковник запасу.

Перед українськими спецслужбами стоїть справді складне завдання – знищувати колаборантів і поза межами України. Втім результати вже цілком вражають.

Цікаво, що зрадники борються і між собою. В намаганнях поділити владу, зокрема й на окупованих територіях України, зазвичай не вдається вирішити все у мирний спосіб. Тож іноді це призводить до того, що колаборанти самі ж ліквідують інших колаборантів.

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