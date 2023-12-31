Сів у палаючий автомобіль і врятував сусідні машини: у поліції Києва відзначили сміливця

Киянин Василь Андрійович сів у палаюче авто, загоряння якого виникло внаслідок ракетного обстрілу столиці 29 грудня. Чоловік врятував припарковані поруч машини сусідів. Поліція Києва не змогла пройти повз цього героїчного вчинку та відзначила сміливця.

Раніше у мережі завірусилося відео, як житель Києва сів у палаюче авто та врятував припарковані поруч машини сусідів. Попри опіки, чоловік відмовився від госпіталізації.

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Поліцейські відзначили чоловіка

Під час ракетної атаки Києва 29 грудня уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі столиці, від чого загорілось декілька автівок.

Як зазначили у поліції, власник однієї з них не розгубився, а сів у палаючий автомобіль і відігнав його від інших автомобілів. Сміливий вчинок Василя Андрійовича не залишився без уваги.

Представники Святошинського управління поліції завітали до нього та вручили подяку від начальника поліції Києва й подарували іменний годинник,

– йдеться в повідомленні поліції Києва.

Чоловік отримав опіки, проте врятував інші автомобілі від пожежі.

У Києві відзначили чоловіка, який врятував автомобілі від пожежі через ворожий обстріл / Фото поліції Києва

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