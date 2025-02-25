Путін відчуває тиск Трампа: з Кремля поспіхом пролунали кілька заяв на адресу США

Другий раунд переговорів, ймовірно, вже розпочався. На це вказує низка ознак, зокрема зміна поведінки Путіна.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зазначив, що Дональд Трамп не робитиме подібних заяв безпідставно, а він анонсував зустріч у Ер-Ріяді 25 лютого.

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"І мені здається, що ця зустріч відбувається. Відсутність детальної інформації свідчить про те, що переговори проходять у закритому режимі, з мінімальним витоком інформації. Путін реально відчуває тиск Трампа і йде на поступки. Це підтверджує його заява про готовність скоротити витрати на оборону на 50%," – зазначив Валерій Клочок.

Пропозиції Кремля

Також він додав, що ця інформація з'явилася після того, як Путін спілкувався з Сі Цзіньпіном, який також має відвідати США.

"Путін заявляє, що він не просто готовий скоротити витрати, а й передати США контроль над корисними копалинами на окупованих ним територіях України. Він каже, що можна запускати спільні проєкти. Зокрема постачати алюміній до США," – сказав Клочок.

Також він зазначив, що Велика Британія та США у 2024 році запровадили санкції проти Росії на постачання металів, які набудуть чинності у 2026 році. Російська економіка вже починає відчувати їхні наслідки. Тому Путін пропонує Трампу постачати до США майже 650 мільйонів тонн алюмінію, щоб стабілізувати ринок.

І корисні копалини готові передати, і алюміній, і договір готові підписати, і армію скорочувати згодні. Але що сталося? Чому такий поспіх? Чому такі заяви лунають на адресу США? Очевидно, що Трамп тисне на Путіна,

– підкреслив Валерій Клочок.

Клочок наголосив, що радикальна позиція Трампа може мати серйозні наслідки, але водночас створює можливості для вирішення багатьох глобальних проблем.

Які козири має Трамп

Трамп має багато важелів впливу, і його головний козир – фінансова стабільність Росії. Якщо санкції, запроваджені Джо Байденом у нафтовій сфері та посилені Великою Британією, не будуть скасовані, Путіну буде надзвичайно складно знайти 140 мільярдів доларів на фінансування оборонного комплексу у 2025 році.

Але ж є не лише військові витрати, а й соціальні. Так, їх скорочують, але зверніть увагу: Путін водночас обіцяє збільшити фінансування підтримки сімей та молодіжного іпотечного кредитування. А де брати гроші, якщо їх немає,

– запитує Валерій Клочок.

Клочок переконаний, що переговори тривають і цього разу до них буде залучена й Україна. Зокрема, Марко Рубіо заявив, що другий раунд переговорів стосуватиметься умов, за яких Росія готова припинити гарячу фазу війни, але без участі України цього не відбудеться. Він також наголосив, що Трамп демонструє зверхнє ставлення до Путіна.

Валерій Клочок підсумував, що Трамп шукає повної нейтральності й швидких домовленостей, які можуть виявитися болючими для України.