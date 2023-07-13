Буде весело: в "Атеші" планують завітати на похорони капітана Ржицького у Севастополі

Українські партизани з "Атешу" 13 липня зазначили, що планують відвідати похорон ліквідованого російського капітана Станіслава Ржицького. За попередніми даними, загарбника планують поховати в Севастополі, де він жив останні кілька років.

В русі опору наголосили, що цей захід неодмінно "буде веселим". Вони також заінтригували, що збираються "поховати Станіслава Ржицького гучно".

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"Атеш" іде на похорони Ржицького

Партизани наголосили, що російські військові незабаром планують поховати капітана Ржицького в окупованому Севастополі у Криму. Вони зазначили, що наразі його тіло готують у Краснодарському морзі до похоронів.

Ми вже готуємося провести його в останній шлях. На його похороні буде безліч високих чинів із військових, так що буде весело,

– наголосили в "Атеші".

Рух опору також нагадав, що екскомандир підводного човна "Краснодар" скоїв безліч воєнних злочинів, завдавши ударів по мирних містах України та вбивши безліч дітей. Після цього його ліквідувала невідома добра людина.

Наостанок в "Атеші" запевнили, що вони знищать усіх російських військових злочинців.

Що відомо про смерть Ржицького