Буде весело: в "Атеші" планують завітати на похорони капітана Ржицького у Севастополі
Джерело:"Атеш"
Українські партизани з "Атешу" 13 липня зазначили, що планують відвідати похорон ліквідованого російського капітана Станіслава Ржицького. За попередніми даними, загарбника планують поховати в Севастополі, де він жив останні кілька років.
В русі опору наголосили, що цей захід неодмінно "буде веселим". Вони також заінтригували, що збираються "поховати Станіслава Ржицького гучно".
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"Атеш" іде на похорони Ржицького
Партизани наголосили, що російські військові незабаром планують поховати капітана Ржицького в окупованому Севастополі у Криму. Вони зазначили, що наразі його тіло готують у Краснодарському морзі до похоронів.
Ми вже готуємося провести його в останній шлях. На його похороні буде безліч високих чинів із військових, так що буде весело,
– наголосили в "Атеші".
Рух опору також нагадав, що екскомандир підводного човна "Краснодар" скоїв безліч воєнних злочинів, завдавши ударів по мирних містах України та вбивши безліч дітей. Після цього його ліквідувала невідома добра людина.
Наостанок в "Атеші" запевнили, що вони знищать усіх російських військових злочинців.
Що відомо про смерть Ржицького
- На російського капітана Станіслава Ржицького 10 липня напав невідомий та вистрелив 4 рази в спину та груди. Після цього нападник втік з місця події. Усе це відбувалося у російському Краснодарі.
- Від отриманих поранень Ржицький помер на місці. Крім того, росіяни вже навіть порушили кримінальну справу, а нападника пообіцяли "знайти якнайшвидше".
- Згодом у мережі опублікували ймовірне фото вбивці. Також стало відомо, що Ржицький опублікував свій маршрут пробіжки у мережі.
- Далі в ГУР МО зазначили, що не мають жодної причетності до вбивства Ржицького. Буданов зазначив, що "коріння цієї проблеми треба шукати у самій Росії".
- Сам Ржицький брав активну участь у війні проти нашої держави. Він пускав ракети "Калібр" з підводних човнів, а також був одним з тих, хто завдав удару по Вінниці у липні 2022 року. Все, що відомо про капітана Ржицького – читайте у нашому матеріалі.