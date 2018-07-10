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Вчені назвали найкращу страву для схуднення

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Суп назвали найкращою стравою для схуднення
Суп назвали найкращою стравою для схуднення / www.pexels.com

У новому дослідженні експерти з'ясували, що регулярне вживання супів відмінно позначається на фігурі людини. Особливо це корисно тим людям, які страждають від ожиріння.

Внаслідок постійного споживання продуктів, насичених жирами, наприклад, вершкового масла, сиру та м’яса, виникає наче замок в мозку, що не дозволяє переглянути власний раціон. На думку експертів, така страва як суп може змінювати мозок людини таким чином, що люди починають прагнути до здорового харчування.

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Вчені з Beth Israel Deaconess Medical Center з’ясували, яким чином цей замок можна відкрити. Як виявилось, для цього необхідно регулярно вживати супи. Вони дозволяють формувати пристрасть до смаку умамі – це японське слово, яке виражає специфічний присмак, що відноситься до 5 основних смаків: солодкого, соленого, гіркого і кислого.


Суп назвали найкращою стравою для схуднення

Ключовий компонент смаку умамі це глутамат – харчова добавка, призначена для посилення смакових відчуттів, яку можна виявити майже у всіх продуктах харчування. Особливо багато глутамату в білковій їжі, до прикладу, в молочних виробах, рибі і м’ясі.

В багатьох культурах прийнято вживати бульйони перед прийомом їжі, – говорять автори дослідження. Ми ж прийшли до висновку про те, що людям, яким загрожує ожиріння, в якості першої страви слід вживати багаті смаком умамі супи. Згодом вони допомагають формувати правильне відношення до їжі і не активно налягати на шкідливі для їхнього здоров’я і талії продукти,
– підкреслили автори дослідження.

Теги: Здоров'я Здорове харчування LifeStyle Дієти дослідження
Джерело: NDTV
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