Партнери додатково виробляють ППО: міністр оборони сказав, чи вдасться повністю закрити небо

Країни-партнери уклали багато контрактів, проєктів зі своїми виробниками на виготовлення систем ППО і ракет до них для України. Однак сказати, що вже завтра союзники закриють небо над країною – буде неправильно, адже так швидко це нереально.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розказав 24 Каналу, зауваживши, що партнери отримали виклик 10 жовтня 2022 року. Тоді Росія влаштувала перший масований ракетний обстріл України.

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"І це реально вразило партнерів. Я просто пам'ятаю очі всіх міністрів оборони, які були на Рамштайні, і саме тоді вони почали серйозно говорити про те, що треба захищати об'єкти критичної інфраструктури, університети, шпиталі, житлові будинки й так далі", – зауважив Резніков.

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Хоч Україна й просила закрити небо з перших днів повномасштабної війни, але її не чули. А якщо чули, то не сприймали. Тоді партнери надавали засоби ППО короткої дії.

Міністр оборони України розказав, що 11 жовтня 2022 року вперше прозвучало, що Іспанія готова передати Україні системи ППО Hawk. Після того пішов прогрес.

Рішення по NASAMS було раніше, але вони потім прийшли й IRIS-T, Hawk, Gepard, сьогодні Patriot йде продовження, ми маємо SAMP/T. Тобто вже є різні озброєння ППО. І на цьому не зупиняються партнери,

– додав очільник оборонного відомства.

Що буде в концепції розвитку Сил оборони

Нині Україна має комбіновану систему ППО – старорадянську, яка була на озброєнні, і вже сучасну, яка поступова. Загалом концепція розвитку Сил оборони, над якою працює держава з партнерами, передбачатиме модернову систему ППО в Україні.

"Адже після нашої з вами перемоги, на жаль, Росія у небо, у космос не полетить. Вони залишаться нашими сусідами. У їхній хворій уяві думка про реванш може існувати, тому нам з вами треба готуватись. Це чесно", – наголосив Олексій Резніков.

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