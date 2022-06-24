"Вдають із себе хворих": на Запоріжжі окупанти масово хочуть втекти з війни

Російські окупанти за останні кілька днів викрали кілька лікарів різного напрямку. Серед викрадених, є лікарі із Токмаку, саме в цьому тимчасово окупованому місці є лікарня, якою намагаються користуватися російські загарбники.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що російські загарбники намагаються "комісуватись" від служби і поїхати додому через травми та поранення.

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У токмацькій лікарні, окупанти, вдаючи із себе хворих, масово тиснуть на лікарів. Все зараз довідки про "непридатність проходження військової служби",

– зазначає журналіст із Запоріжжя.

З іншого боку, за словами місцевого кореспондента, на тих самих лікарів тиснуть місцеві окупанти, які погрожують медикам репресіями, якщо вони видаватимуть такі довідки.

Залякані медики шукають шляхи, аби звільнитись та виїхати на підконтрольну Україні територію, додає журналіст.

Останні новини із Запоріжжя

На Запорізькому напрямку наші захисники продовжують захищати Україну. Так, протягом доби 19 червня українські військові витримали 34 обстріли ворога, крім того, ліквідували особовий склад та техніку росіян.

В Американському інституті вивчення війни контратаки Збройних Сил України на Херсонському та Запорізькому напрямкам назвали успішними. Там навіть спрогнозували, що найближчими тижнями для російських окупантів буде ще більша загроза.

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У тимчасово окупованому Росією Мелітополі, що на Запоріжжі, помітили найманців з Сирії. Зазначається, що вони перебувають на території військового аеродрому та одягнені у форми російських військових.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що в Бердянську російські загарбники створюють штучні черги за паспортами країни-агресорки для пропагандистської картинки. Крім того, блокують зв'язок.

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