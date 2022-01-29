Велика Британія 31 січня планує оголосити про санкції проти Росії, – ЗМІ

Британське міністерство закордонних справ у понеділок, 31 січня, нібито планує оголосити про санкції проти Росії. Наразі невідомо, чи мовиться про нові обмеження, чи про розробку пакету санкцій на випадок агресії проти України.

Лондон долучиться до дискусій у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, де обговорюватимуть стримування Росії. Про це видання заявило з посиланням на джерело в британському уряді.

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МЗС оголосить у понеділок у парламенті про посилення санкційного режиму, щоб Велика Британія могла націлитись на стратегічні та фінансові інтереси Росії,

– мовиться у повідомленні.

ЄС, Велика Британія та США готують санкції проти Росії

Європейський Союз спільно з США та Великою Британією готують обмеження проти Кремля, якщо він продовжить агресію проти України. Санкції стосуються нових російських газових проєктів. До речі, обмеження зачеплять й європейські компанії, які інвестують у газову сферу Росії.

Як діє Лондон на тлі можливої ескалації

Міністр оборони Бен Воллес закликав партнерів допомогти Україні зброєю. Він вважає, що ключовим фактором тиску на Кремль є газопровід "Північний потік-2". Водночас сам політик "немає оптимізму", що Володимира Путіна вдасться стримати від агресії.

Якщо Росія піде у наступ, то Велика Британія посилить свої війська у Східній Європі. Крім того, Лондон та Київ ратифікували угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Ці гроші підуть на переоснащення наших Військово-морських сил новим і модернізованим озброєнням.

Вже наступного тижня Київ відвідає британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він сподівається зміцнити дипломатичні зусилля з Україною.

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