Велика Британія засудила хакерську атаку на українські сайти

Міністерка закордонних справ Великої Британії відреагувала на атаку хакерів на українські сайти. Ліз Трасс засудила такі дії проти органів державної влади.

НАТО розширить співпрацю у сфері кібербезпеки

Велика Британія запропонувала Україні допомогу. Мовиться про підтримку українських експертів на місцях.

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Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на український уряд. НАТО посилить кіберспівпрацю з Україною,

– наголосила міністерка.

Зауважимо, наше Міністерство закордонних справ вже обговорює посилення кібербезпеки України з іноземними партнерами.

Що відомо про масштабну кібератаку на Україну

Дивіться більше про масштабну кібератаку у нашому сюжеті: відео

На кібератаку відреагували у Європейському Союзі. Політики вирішили скликати засідання Політичного й безпекового комітету на рівні послів. Жозеп Боррель наголосив, що хакери намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні й це вже не вперше.

Повний текст публікації Ліз Трасс у твітері:

Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на український уряд. НАТО посилить кіберспівпрацю з Україною. Велика Британія та союзники підтримають українських експертів на місцях.