Масштабні кадрові зміни у Кабміні: хто та чому йде з уряду Шмигаля

Надвечір 14 травня українців приголомшила новина про ймовірну відставку одразу трьох міністрів. І, якщо звільнення очільника МОЗ Максима Степанова було прогнозованим, то відставка міністра інфраструктури та міністра економіки викликала здивування.

Більше про те, чому одразу 3 міністри Кабміну можуть попрощатися зі своїми портфелями та хто замінить їх на посаді – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Хто попрощається з посадою

З високою ймовірністю без міністерського портфеля залишаться міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко. Їхні заяви про відставку вже надійшли до Верховної Ради. Сталося це ввечері 14 травня.

Також почали активно говорити про звільнення очільника МОЗ Максима Степанова. Однак, попри чутки, сам Степанов ще заяви про відставку не писав. Водночас подання на його звільнення з Кабміну надійшло до парламенту.

Чи будуть ще відставки

Як розповіло джерело 24 каналу у "Слузі народу", претензії є також до:

міністра юстиції Дениса Малюськи ;

; глави Мінфіну Сергія Марченка.

Їх, попередньо, теж можуть відправити у відставку. Спершу за рішенням фракції "Слуга народу", а згодом – Верховної Ради.

Цікаво Зеленський особисто просив міністрів писати заяви про відставку, – ЗМІ

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що Офіс Президента також має намір отримати заяви від міністра екології Романа Абрамовського. Загалом, на думку Бутусова, боротьба йде за 5 міністерств. Заяви двох очільників вже є, тож залишилося отримати ще 3.

Яку роль у цьому відіграв Зеленський

За даними ЗМІ, "писати заяви про відставку міністрів просив особисто Зеленський".

Зеленський запропонував міністру написати заяву про звільнення за власним бажанням. Степанов не дав чіткої відповіді й пішов "думати". Поки він думав, прем'єр Шмигаль подав подання про його звільнення,

– мовиться у повідомленні.

Таку думку поділяє й ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. За його словами, усі заяви, які пишуть міністри, відбуваються за бажанням Офісу Президента. Колишній генпрокурор сказав, що в уряді сидять люди, які виконують волю ОП.

"Вони озвучують тези, які їм пишуть в Офісі Президента і виконують ті рішення, як їм нав'язують", – зауважив Рябошапка.

Причини звільнення

За словами Бутусова, зазвичай причини кадрових змін не обговорюються, а рішення залишаються кулуарними. Однак інформація про ймовірні причини відставки таки є. Наскільки вони правдиві – судити важко.

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Так, міністри Владислав Криклій та Ігор Петрашко можуть покинути свої посади, адже до них нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра. Водночас Рябошапка назвав заяву про відставку міністра економіки Ігоря Петрашка "деолігархізацією".

Петрашко – представник Олега Бахматюка, одного з олігархів. Це (відставку – 24 канал) можна оцінювати як позитивний крок,

– запевнив ексгенпрокурор.

Натомість ймовірне звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи для Руслана Рябошапки залишається незрозумілим. Він охарактеризував Малюську як фахового та компетентного міністра. Юрій Бутусов зауважив, що Офіс Президента пояснює цю перебудову вимогами посольства США.

Але, очевидно, справжньою причиною є бажання Офісу Президента відсунути від окремих міністерств окремих олігархів, і присунути інших, більш лояльних. Головне завдання – встигнути зробити заміну до 20 травня, щоб на другу річницю видати ці перестановки за новий етап реформ Зеленського,

– наголосив Бутусов.

Щодо Максима Степанова, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що однією з очевидних причин звільнення глави МОЗ є провал вакцинації.

Що каже про це сам Степанов

Очільник МОЗ заявив, що не писав ніякої заяви на звільнення і назвав умову, за якої подасть у відставку. За словами Максима Степанова, для того, аби його зняли з посади, це рішення має підтримати необхідна кількість депутатів.

На табло у Верховній раді за цю постанову про відставку повинно загорітися 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь-якого члена уряду призначає та звільняє парламент,

– зазначив очільник МОЗ.

Додамо, що чутки про звільнення Степанова з'являються регулярно. Про це почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента й Кабміні.

Головні кандидати на посади

Відставки Петрашка і Криклія розглянуть у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.

Новим міністром економіки може стати Олексій Любченко, а міністром інфраструктури – Олександр Кубраков. Щоправда, за призначення цих політиків доведеться окремо збирати голоси. Чималі шанси отримати міністерський портфель має Кубраков.

За це призначення проголосує більшість "слуг народу", а також депутати групи "Довіра" та партії "За майбутнє",

– сказав співрозмовник "РБК-Україна".

Давид Арахамія також припустив, що найбільш ймовірним кандидатом на посаду очільника МОЗ є Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України. Арахамія додав, що у випадку відсутності заяви на звільнення від Степанова, необхідно буде піти іншим шляхом. Тоді процедура буде на 2 дні довшою.