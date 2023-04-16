Великий Великодній обмін полоненими: Україна повернула ще 130 захисників

Україна провела великий Великодній обмін полоненими. Повернули 130 наших людей.

Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Хто повернувся додому

Єрмак розповів, що серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших – найвища цінність для нас,

– написав глава ОП.

Він нагадав, що наше завдання – повернути всіх.

Обмін полоненими / Фото Координаційного штабу поводження з полоненими:

Нагадаємо, 10 квітня додому вдалося повернути сотню українців, а в неділю на Великдень – ще 130 наших захисників. Робота зі звільнення триває.

Обмін полоненими: відео

Попередні обміни полоненими: що відомо

10 квітня додому з російського полону повернули 100 українців. Це були захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля. Зокрема, 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представників Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних Сил України, 11 тероборонців.

3 квітня Україна також повернула з російського полону 12 українців. Серед звільнених – 10 військових і двоє цивільних.

Великий обмін відбувся і 7 березня. Україні вдалося повернути додому 130 людей: 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі".

Крім того, Україна поветає і тіла полеглих захисників. Наприклад, 14 квітня привезли 82, а 24 березня змогли повернути ще 83. На початку березня вдалося привезти додому тіла 17 загиблих оборонців України.

Зазначимо, передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.