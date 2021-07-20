Зради точно немає, – Веніславський про те, чи боїться ОП розслідування про "вагнерівців"

Приблизно за тиждень має вийти розслідування Bellingcat щодо "зливу" спецоперації затримання "вагнерівців". Дехто вважає, що слідча комісія може знайти причетність до цього Офісу Президента.

Але насправді ОП нічого боятися. Про це у програмі "Перші особи" на 24 каналі повідомив представник президента у Конституційному Суді України та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Веніславський: Жодних сенсацій розслідування Bellingcat не принесе

На його думку, розслідування Bellingcat не принесе жодних сенсацій.

Якоїсь зради точно немає,

– наголосив Веніславський.

Він відзначив, що 18 липня відбулось засідання Тимчасової слідчої комісії в комітеті. Наразі невідомо, які обставини вони встановили.

Порошенко не з'явився на засіданні

Але відомо, що на засідання запрошували п'ятого президента Петра Порошенка, щоб він дав свідчення. Натомість Порошенко з невідомих причин відмовився прийти.

"Він має дати ту інформацію, яку потім можна використати в будь-якому досудовому розслідуванні, якщо він вважає, що є підстави. Якщо він починає говорити, що прийде тільки з Зеленським, то, вибачте мені, кожен нардеп може так говорити.

Автор Христо Грозєв заявив, що розслідування про зрив спецоперації щодо захоплення "вагнерівців" опублікують до річниці "Вагнергейту" – тобто до 29 липня.

Веніславський наголосив, якщо Порошенко розуміє, що має докази протиправної діяльності, то він повинен прийти і сказати, а не займатися політичними піар-кампаніями, не надаючи жодної інформації для ТСК.

Коротко про справу "вагнерівців"

У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 найманців, які співпрацювали з бойовиками на українських тимчасово окупованих територіях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не віддасть затриманих бійців ПВК "Вагнера" Україні і віддав бойовиків Росії.

За інформацією ЗМІ, операцію із затримання "вагнерівців" спланували українські спецслужби, але вона провалилась через нібито "злив" з ОП.

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