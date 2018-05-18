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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Верес – Маріуполь: 24 Канал покаже матч, дивіться трансляцію на телепорталі та вигравайте призи

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Гра Верес –Маріуполь відбудеться 20 травня у Львові
Гра Верес –Маріуполь відбудеться 20 травня у Львові

У неділю, 20 травня, рівненський "Верес" на львівському стадіоні "Україна" прийме ФК "Маріуполь" у рамках 32 туру української Прем’єр-ліги. Початок матчу о 17:00 годині.

Це буде остання гра у сезоні 2017/2018 УПЛ. Після цього команди підуть на відпочинок. Транслює гру, як і всі інші домашні матчі рівненської команди, 24 Канал.

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Крім цього, сайт "Футбол 24" провів вже традиційний розіграш призів. Вам потрібно було проголосувати за переможця гри до її початку у мобільному додатку Телепортал

Переможців опитування буде обрано за допомогою системи random.org. Журналісти сайту "Футбол24" зв'яжуться з переможцями через пошту, телефоном, або в соцмережах.

Завантажуйте Телепортал, стежте за іграми улюблених команд і беріть участь у цікавих інтерактивах. Додаток можна безкоштовно скачати за посиланням на App Store і Google Play.

Матч Верес – Маріуполь: відео

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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