Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем виборів

Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про результати довиборів в окрузі №87 на Прикарпатті. Відтак визнання Василя Вірастюка обраним нардепом знову визнали недійсним.

Відповідний позов до Верховного Суду подав опонент Вірастюка – Олександр Шевченко. Рішення про скасування постанови ЦВК ухвалила 23 травня.

Тим часом Я впевнений, що він переміг, – Зеленський про Вірастюка

ЦВК чи Вірастюк може подати апеляцію

Своєю постановою суд скасував і пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня. Вона визнавала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях. Саме на них під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Наразі постанову ВС ухвалив як суд першої інстанції. Втім, на неї можуть подати апеляцію. У разі оскарження цього рішення ЦВК чи командою Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Тоді вже рішення Великої Палати буде остаточним.

Зверніть увагу!

Вірастюк набрав лише на 749 голосів більше, ніж його найближчий суперник Олександр Шевченко.

Який вихід із ситуації з довиборами на Прикарпатті

Як зазначають у громадянській мережі ОПОРА, найдемократичнішим способом розв'язання проблеми могло б стати проведення повторних виборів.

Це було б політико-правове рішення, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент.

Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування,

– повідомляють активісти.

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