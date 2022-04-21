"Весь зжатий, а руки вчепилися у стіл": що відбувалося з Путіним під час зустрічі зі Шойгу
Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко описав дивну поведінку Володимира Путіна під час його зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, на якій вони обговорили Маріуполь. Журналіст переконує, що президент Росії виглядав "зжато" і руками немовби тримався за стіл.
Ведучий 24 каналу наголосив, що бункерний дід нарешті виліз і зустрівся з Шойгу.
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Деталі розмови Путіна з Шойгу
За його словами, начебто Шойгу заявив, що Маріуполь вже захоплений, а Путін після цього віддав наказ відступити від "Азовсталі".
Виникає питання – в який спосіб Росія тоді змогла захопити Маріуполь, якщо Путін віддав наказ відступити від "Азовсталі"? І що взагалі означає те, що треба відступити від нього? Путін що, розписався в своєму безсиллі? Що немає кому атакувати "Азовсталь"?,
– запитує Артем Овдієнко.
Така причина викликає чималий сумнів, адже вже майже 21 тисячу окупантів ліквідували. Багато з тіл російських солдатів досі лежать на наших землях. Тож, це може бути просто чергова заява, Росія не вміє дотримуватися домовленостей.
Артема Овдієнка зацікавило і питання, куди подівся той довгий стіл, який завжди розділяв Путіна з його співрозмовниками? Тож, цілком можливо, що це просто монтаж – спочатку Путін сів за стіл, відзняли його, а потім прийшов Шойгу.
Нетипова поза Путіна під час зустрічі
Ведучий зауважив, що на відео помітно нетипову позу Путіна.
По-перше, він згорблений, зжатий. Взагалі втиснувся в крісло. По-друге, він руками вчепився у край столу. І тут виникає запитання – він настільки наляканий, що навіть при згадуванні Маріуполя і "Азову" отак себе поводить?,
– каже Овдієнко.
Ведучий запевнив, що вже не вперше Путін робить все можливе, щоб вільно не рухати руками, хоча насправді він дуже полюбляє жестикулювати.
Путін вчепився в край столу під час розмови з Шойгу / Скріншот з відео
"Весь час він просидів, тримаючи край столу. Що це може означати? А те, що у Путіна може бути хвороба Паркінсона – це хвороба, яка проявляється в неможливості контролювати тремор рук. І така хвороба не лікується. Є припущення, що президент Росії дійсно хворий", – додав журналіст.
Артем Овдієнко про поведінку Путіна під час зустрічі з Шойгу:
Ситуація в Маріуполі: головне
- У Маріуполі ситуація погіршується з кожним днем. Росія постійно обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Маріуполь повністю зруйнований. Завод "Азовсталь" також розбомблений. Під завалами залишаються сотні людей.
- Росіяни вбили тисячі мирних жителів та завезли в місто мобільні крематорії, щоб приховати свої злочини. Окрім того, Росія весь час зриває гуманітарні коридори й не дозволяє вивозити людей на підконтрольні Україні території.Володимир Зеленський наголосив, що у випадку загибелі захисників Маріуполя на перемовинах з Росією можна буде поставити крапку.
- Президент України також повідомляв, що Україна готова до будь-яких форматів обміну людей з Маріуполя. Зокрема, пропонували обміняти українських цивільних та військових у місті на російських полонених, готові віддати на заміну навіть кума Путіна Медведчука.
- А Михайло Подоляк та Давид Арахамія заявили, що готові особисто приїхати в Маріуполь на переговори щодо евакуації українських бійців. Заступник командира полку "Азов" запевнив, що військові готові до евакуації за підтримки третьої сторони.
Відео до теми – Арестович відповів, що відбувається на "Азовсталі" у Маріуполі