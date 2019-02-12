Ветеран АТО з ампутованою ногою планує взяти участь у Паралімпійських іграх з кінного спорту

У Черкасах учасник бойових дій готується до Паралімпіади з кінного спорту в Токіо. У чоловіка ампутована нога, та попри це він не здається і підкорює нові вершини у спорті. Навіть зараз, після тривалого лікування, щоб їздити на коні він долає біль та щоразу перемагає себе.

Перед тренуванням Сергій Прядка годує коня яблуками та морквою, щоб слухався, і тільки потім одягає упряж. Уперше чоловік осідлав коня два місяці тому. І одразу зрозумів – цей спорт для нього.

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Хоча це просто мало бути разове заняття у рамках реабілітації. Два роки тому він їхав вивезти поранених на Світлодарській дузі, що на Донеччині. Аж раптом у машину влетіла протитанкова ракета. Тоді Сергій втратив ногу. Зараз каже, що лише у сідлі він забуває про протез.



Сергій втратив ногу під час бойових дій на війні на Донбасі

Щодня ліпше тримає рівновагу. Щоб не втрачав координацію, тренер дає в руки склянки зі снігом, невдовзі його замінять водою.

Попри постійний біль, колишній військовий не втрачає оптимізму, адже звик завжди йти до перемоги. Уже влітку поїде на змагання у Європу. І це лише початок. Паралімпійські ігри відбудуться у 2020 році.



Сергій Прядка хоче представити Україну на міжнародних змаганнях у кінному спорті

Досі в цій дисципліні українці на паралімпіаді не виступали. Утім, аби підготуватися до змагань і представити Україну на світовій арені, Сергію треба спеціальне сідло, яке коштує 10 тисяч гривень, а ще кошти на саму поїздку.

З міського бюджету Черкас виділили невелику частину суми, але цього замало. Зараз Сергій шукає благодійників, які б допомогли йому підготуватися і врешті привезти перемогу.