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      Ветеран АТО з ампутованою ногою планує взяти участь у Паралімпійських іграх з кінного спорту

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      У Черкасах учасник бойових дій готується до Паралімпіади з кінного спорту в Токіо. У чоловіка ампутована нога, та попри це він не здається і підкорює нові вершини у спорті. Навіть зараз, після тривалого лікування, щоб їздити на коні він долає біль та щоразу перемагає себе.

      Перед тренуванням Сергій Прядка годує коня яблуками та морквою, щоб слухався, і тільки потім одягає упряж. Уперше чоловік осідлав коня два місяці тому. І одразу зрозумів – цей спорт для нього.

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      Хоча це просто мало бути разове заняття у рамках реабілітації. Два роки тому він їхав вивезти поранених на Світлодарській дузі, що на Донеччині. Аж раптом у машину влетіла протитанкова ракета. Тоді Сергій втратив ногу. Зараз каже, що лише у сідлі він забуває про протез.

      Сергій втратив ногу під час бойових дій на війні на Донбасі
      Сергій втратив ногу під час бойових дій на війні на Донбасі

      Щодня ліпше тримає рівновагу. Щоб не втрачав координацію, тренер дає в руки склянки зі снігом, невдовзі його замінять водою.

      Попри постійний біль, колишній військовий не втрачає оптимізму, адже звик завжди йти до перемоги. Уже влітку поїде на змагання у Європу. І це лише початок. Паралімпійські ігри відбудуться у 2020 році.

      Сергій Прядка хоче представити Україну на міжнародних змаганнях у кінному спорті
      Сергій Прядка хоче представити Україну на міжнародних змаганнях у кінному спорті

      Досі в цій дисципліні українці на паралімпіаді не виступали. Утім, аби підготуватися до змагань і представити Україну на світовій арені, Сергію треба спеціальне сідло, яке коштує 10 тисяч гривень, а ще кошти на саму поїздку.

      З міського бюджету Черкас виділили невелику частину суми, але цього замало. Зараз Сергій шукає благодійників, які б допомогли йому підготуватися і врешті привезти перемогу.

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      Теги: Спорт Новини України Війна на Донбасі Паралімпійські ігри Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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