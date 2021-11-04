Ветерана АТО, який прийшов у Кабмін з гранатою, відпустили з-під варти

Захоплювачу Кабміну Володимиру Прохничу змінили запобіжий захід. Його відпустили з-під варти й відправили на цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення 4 листопада ухвалила суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька. Наступне засідання у справі відбудеться наприкінці року – 28 грудня.

До теми Ветеран АТО Володимир Прохнич: що відомо про чоловіка, який захопив будівлю уряду

Прохнич перебував під вартою майже 3 місяці

Зазначимо, що суд відправив ветерана АТО у СІЗО ще 6 серпня. Тоді одразу кілька людей хотіли чоловіка на поруки. Серед них – його бойові побратими та Ксенія Возніцина, яка очолює госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна".

Чоловік заявив, що щиро шкодує про те, що скоїв, та попросив вибачення. Він наголосив, що не хотів нікого скривдити або ж завдати будь-кому шкоди.

Наприкінці жовтня до суду скерували обвинувальний акт щодо Прохнича – за трьома статтями. Мовиться про незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання бойових припасів. У МВС раніше заявили, що чоловіку загрожує до 15 років в'язниці.

Захоплення Кабміну з гранатою: що відомо

Володимир Прохнич прийшов до будівлі Кабміну зранку 4 серпня. Чоловік вимагав пропустити його всередину. Мовляв, якщо цього не зроблять, він підірве гранату.

Згодом ветеран АТО таки погодився здатися правоохоронцям. Зробити це Прохнича переконав його товариш, волонтер Василь Олексюк.

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна відзначила, що про чоловіка, який є ветераном війни на Донбасі, відгукуються позитивно. Вона також уточнила, що він має черепно-мозкову травму.

Саме тому у Мінветеранів звернулись до Офісу генерального прокурора через справу Прохнича. Там закликали при її розгляді врахувати психоемоційний стан чоловіка.

Текст допису Безпалого у фейсбуці:

Сьогодні суддя Печерського районного суду міста Києва Бортницька В. В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Наступне судове засідання відбудеться 28.12.2021.