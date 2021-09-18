На вибори до Росії звозять українців з окупованих територій: їх насильно паспортизують
Джерело:"Дом"
Жителів окупованого Донбасу змушують брати участь у виборах до російської Держдуми. Людям прямо перед голосуванням роздають паспорти.
Жителів Донецька звозять на виборчі дільниці автобусами з написом "Наш вибір – Росія!". У мережі опублікували відповідне відео.
До теми У Росії розпочалися вибори до Держдуми: Україна закликає не визнавати результати
Паспорти дають біля дільниці
Вибори тривають з 17 по 19 вересня. "Дождь" пише, що у перший день голосування в Ростовську область на автобусі приїхали близько 200 жителів окупованої Луганщини, яким видали російські паспорти одразу перед дільницею
Одна жінка розповіла, що її "змусили отримати паспорт і відправили голосувати". Вона навіть зазначила, що не знає, за кого має віддати свій голос.
Людям роздають "подарунки"
У мережі оприлюднюють фото так званих "подарунків", які роздають жителям окупованих територій. Це вода, снікерс, яблуко та прапор Росії.
"Подарунки" від окупантів / Фото з твіттеру
Вибори до російської Думи та окупований Донбас: що треба знати
- Протягом 3 днів росіяни мають проголосувати та обрати 450 депутатів Держдуми. З них 225 депутатів обираються по одномандатних виборчих округах і 225 депутатів – від політичних партій.
- Москва вирішила незаконно залучити до виборів українців. Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах у Держдуму.
- Росія навіть дозволила голосувати онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресора. Київ вимагав розширити санкції проти Москви.
- У Євросоюзі можуть не визнавати вибори у Росії, за наявності фальсифікацій.