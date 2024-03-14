"Знищують поглядом": в окупованому Мелітополі спалюють агітаційні плакати про "вибори Путіна"

Напередодні псевдовиборів президента Росії окупанти вирішили збільшити агітацію за чинного диктатора Владіміра Путіна на тимчасово окупованих територіях України. Однак вочевидь місцевим така ідея загарбників не надто сподобалася.

Так звані "вибори" на тимчасово окупованих українських територіях російські загарбники проводять з кінця лютого. Відомо, що подібні "заходи" росіян триватимуть до 17 березня, передає 24 Канал.

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Спалюють агітаційні плакати

На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють репресії проти місцевих жителів задля того, аби вони проголосували на російських псевдовиборах.

До такого обрання очільника держави-терористки, як відомо, примушують навіть тих людей, які не мають російського громадянства.

Втім, подібні "заохочення" від загарбників викликають обурення у місцевого населення, які всіляко дають зрозуміти, що окупаційній владі там не раді, а голосувати на "виборах" президента Росії добровільно ніхто не бажає.

Так, окупанти також розміщують на стінах будівель агітаційні плакати "за Владіміра Путіна". Втім, і такі дії мешканці тимчасово окупованих територій не сприймають.

У мережі оприлюднили відео того, як один із місцевих спалює подібні "заклики" до обрання глави країни-агресорки. На кадрах видно "пошкоджене" обличчя Путіна.

У тимчасово окупованому Мелітополі спалюють агітаційні плакати: дивіться відео

Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо