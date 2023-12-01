Це було б несправедливо, – Зеленський про вибори під час війни й президентство

Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення президентських виборів. Втім, більшість українців вважають голосування "небезпечним" і "безглуздим" під час повномасштабного вторгнення.

Про це Президент України заявив в інтерв'ю Associated Press у четвер у Харкові. Також Зеленський поділився, що не уявляє, не може уявити, щоб залишити посаду.

Важливо У нас нова фаза війни: Зеленський пояснив особливості боїв узимку

Війна унеможливила проведення виборів

Президент в інтерв’ю заявив, що повномасштабна війна унеможливила проведення виборів, які згідно з Конституцією України мали б відбутися у березні 2024 року. Хоча Зеленський заявив, що готовий до їх проведення, але більшість українців вважає таке голосування "небезпечним і безглуздим", оскільки триває кровопролитна війна, яку розв'язала Росія.

Разом з тим, журналіст AP поцікавився, як довго Зеленський сам зможе впоратись із надскладним завданням – бути президентом країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Відповідаючи на це запитання, Зеленський наголосив, що не може уявити, щоб залишити посаду.

Ви, чесно кажучи, не можете цього зробити… Це було б дуже несправедливо, неправильно і, безумовно, демотивувало б,

– висловив свою думку Зеленський.

Дискусії щодо виборів під час війни: останні новини

На початку листопада 2023 року Володимир Зеленський заявив, що наразі безвідповідально вкидати в суспільство тематику виборів. Він наголосив, що усі ресурси мають бути спрямовані на те, щоб Україна стала сильнішою.

В Офісі Президента заявили, що президентські вибори в Україні можуть відбутися за умови виконання 4 пунктів: щоб вибори були визнані світом як демократичні; щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, зміг проголосувати; щоб кожен, хто тимчасово виїхав, зміг висловити свою думку. Крім того, одна з умов – фінансування виборів, адже глава держави "не збирається використовувати гроші країни, яких не вистачає для зброї, для підтримання економіки, сплати пенсій чи соціальної сфери – на вибори".

Наразі усі українські парламентарі підписали спільний меморандум стосовно виборів в нашій державі й погодилися провести їх лише після завершення воєнного стану.

. Восени 2023 року мали відбутися парламентські вибори, а у березні 2024 року – президентські. Проте, згідно з чинним законодавством і Конституцією України, їх заборонено проводити в умовах воєнного стану. У листопаді воєнний стан було продовжено на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.