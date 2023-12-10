"Путін змінює концепцію передвиборчої кампанії": якими ризиками для нього це обернеться
Кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив, що братиме участь у президентських виборах у 2024 році. Він змінив концепцію передвиборчої кампанії.
Раніше Путіну пропонували зробити акцент на "досягненнях" Росії поза війною, але він обрав іншу стратегію, яка має для нього певні загрози. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.
Читайте також Путін офіційно оголосив, що йде в президенти
У центрі передвиборчої кампанії – війна
Андрій Піонтковський зазначив, що перший заступник керівника адміністрації Путіна Сєргєй Кірієнко пропонував диктатору взяти у центр концепції "досягнення" Росії, що країна-агресорка нібито "подолала усі труднощі", а війну поставити на другий план. Однак Путін різко відмовився від цієї ідеї.
Путін різко змінив цю концепцію. Всіх здивувало, що не було заяви про вибори на виставці досягнень Росії. Він зробив це у максимально воєнній обстановці. Центральне завдання – інтеграція нових областей України (окупація – 24 Канал). Він у центр передвиборчої кампанії ставить війну. Це дуже ризикований крок,
– сказав він.
Зараз проти Путіна все більше налаштовані матері та дружини мобілізованих, які взагалі вважаються його головними шанувальницями. Ці російські жінки підтримують вбивства українців, але більше не хочуть, щоб їхні чоловіки воювали. Ці так звані "протести" небезпечні для диктатора.
"Протести" жінок окупантів: головне
- Дружини окупантів навіть не намагаються влаштувати нормальні протести, тому спроби показати своє невдоволення такі ж недолугі, як і все інше в Росії. Жінки клеять наліпки на скло автомобілів. На зображеннях використовують символіку загарбників – літери "Z" та "V" й пишуть, що "заї**лись".
- За інформацією російських ЗМІ, у місті Ульяновськ силовики викликали "на розмову" щонайменше чотирьох родичок мобілізованих. За словами однієї з них, їй говорили про відповідальність за статтею "про дискредитацію армії".
- Свою діяльність дружини російських мобілізованих координують в телеграм-спільноті "Шлях додому". Коли на діяльність жінок Ульяновська звернули увагу відповідні органи, фотографії автомобілів із наклейками зникли з місцевого чату.
- Учасниця руху "Шлях додому" Марія Андрєєва розповіла, що російське військове керівництво почало цікавитися тими мобілізованими, чиї дружини просять відпустити їх додому. Цим солдатам натякають, що можуть погіршити умови їхньої служби.