Я переможу, – Байден не сумнівається у поразці Трампа на виборах

Восени 2024 року відбудуться чергові вибори президента США. Поки основними претендентами на посаду голови Білого дому є Джозеф Байден та Дональд Трамп. Нинішній американський лідер оцінив свої шанси на перемогу.

Поступово Сполучені Штати заходять новий в електоральний президентський цикл. Власне, у середу, 6 грудня, під час пресконференції Байдена стало зрозуміло, що теперішній американський глава держави високо оцінює свої шанси на перемогу, – інформує 24 Канал.

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Байден стверджує, що переможе Трампа

Чинному очільнику Білого дому поставили запитання стосовно того, що він думає щодо свого конкурента на американських виборах 2024 року: чи не припускає він, що Трамп може перемогти.

Я не думаю (що Дональд Трамп виграє – 24 Канал). Я його переможу,

– чітко відповів Джо Байден.

Більше контексту

Раніше голова Білого дому констатував: він би не висував свою кандидатуру на ще один президентський термін, однак нібито вимушений вдруге це зробити, аби в Трампа не залишилось шансів вдруге очолити країну.

Власне, Дональд Трамп був президент США з 2016 по 2020 рік. На минулих виборах він поступився Байдену кількома відсотками, набравши 46,8% (Байден здобув підтримку 51,3% виборців).

З таким результатом політик не погодився – його прихильники 6 грудня 2021 року спробували захопити Капітолій. Це будівля, у якій зсідає Конгрес Сполучених Штатів Америки. Успіху бунт не мав – правоохоронці його приборкали.

Додамо, що нинішній президент Джо Байден неодноразово попереджав про те, що Дональд Трамп нібито є загрозою для демократії. За його словами, другий термін політика може відкрити безпрецедентну і небезпечну епоху "американської автократії".

Водночас Україна, вочевидь, намагається тримати паритет, тому веде діалог з обидвома партіями США – Республіканською та Демократичною, – представниками яких є Трамп і Байден відповідно.

Києву важливо зберегти наявний рівень підтримки нашої держави, аби надання допомоги ЗСУ не залежало від результатів голосування. Про це, зокрема, не так давно говорила пані посол України в США, коментуючи питання виділення нашій державі мільярдів доларів з боку Вашингтона.

Чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 5 листопада 2024 року – тобто до них залишилось трохи менш як рік. Важливо, що обирають голову держави в США на 4 роки. В Україні, скажімо, на 5 років.