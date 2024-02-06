Ще у вересні 2023 року з'явився інформаційний вкид про участь у "виборах" антивоєнного кандидата. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що вже тоді було очевидно, що Надєждіна не допустять до голосування. Ба більше, такий інформаційний вкид організували безпосередньо у Кремлі.

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Російська влада не могла погодитись на участь будь-якого опозиційного кандидата, адже у такий спосіб була небезпека того, що з'явитися "російська Тихановська". Відтак нічого неочікуваного у недопуску Надєждіна немає.

Зверніть увагу! На "виборах" 2020 року у Білорусі опонентом Александра Лукашенка стала опозиціонерка Світлана Тихановська. Хоч голосування показало, що вона нібито набрала тільки 10% голосів, люди в це не повірили. Почалися масові протести, які стали найбільшими за часи незалежної Білорусі. Проте силовики їх розігнали, людей ув'язнили, а Тихановська виїхала з країни.

"У випадку реєстрації антивоєнного кандидата – ці "вибори" перетворяться у референдум щодо війни та миру. Питання постане так: якщо хочеш продовження війни та всього, що є її наслідком: санкцій, репресій, пропаганди, – голосуй за Путіна. Якщо все це тобі набридло й ти прагнеш нормалізації, – обирай Надєждіна. У такій ситуації у Путіна просто не було б шансів", – розповів політтехнолог.

Очевидно, що більшість проголосувала б за так званого "опозиціонера". Звісно, Кремль може зробити, щоб голоси підрахували так, як вигідно. Але настільки масштабні фальсифікації не можна сховати. Вони будуть очевидними й призведуть до "вибуху обурення", як це було у Білорусі у 2020 році.

Для Путіна це дуже поганий сценарій. Якщо на це ще накладуться проблеми на фронті, чого не можна відкидати, то ситуація стане революційною. Щоб уникнути такого сценарію, Кремль не може допустити цього кандидата,

– підкреслив Аббас Галлямов.

З погляду легітимізації самого процесу виборів, було б добре, щоб Бориса Надєждіна допустили й Путін міг показати, що "переміг" когось із таких кандидатів. Але проблема в тому, що "перемогти" російський диктатор якраз-таки не зможе.

Чи могли бути сфальсифіковані підписи за Надєждіна

Такі розбирання навіть не варто починати. Всі інституції, які вирішують правильний підпис виборця чи ні – повністю підконтрольні Кремлю. Тому у Росії навіть не має до кого апелювати. Це було політичне рішення і його вже не змінити.

Якби у Росії був незалежний суд, то можна було б розбиратися, доводити, що підписи за Надєждіна все-таки варто зарахувати. Але апелювати нема до кого, адже було політичне рішення про те, що Надєждін небезпечний,

– додав Галлямов.

Що відомо про кандидата Надєждіна