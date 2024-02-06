Еще в сентябре 2023 года появился информационный вброс об участии в “выборах” антивоенного кандидата. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что уже тогда было очевидно, что Надеждина не допустят к голосованию. Более того, такой информационный вброс организовали непосредственно в Кремле.

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Российская власть не могла согласиться на участие любого оппозиционного кандидата, ведь таким образом была опасность того, что появиться "российская Тихановская". Поэтому ничего неожиданного в недопуске Надеждина нет.

Обратите внимание! На "выборах" 2020 года в Беларуси оппонентом Александра Лукашенко стала оппозиционерка Светлана Тихановская. Хотя голосование показало, что она якобы набрала только 10% голосов, люди в это не поверили. Начались массовые протесты, которые стали крупнейшими за время независимой Беларуси. Однако силовики их разогнали, людей посадили в тюрьмы, а Тихановская выехала из страны.

"В случае регистрации антивоенного кандидата – эти "выборы" превратятся в референдум о войне и мире. Вопрос встанет так: если хочешь продолжения войны и всего, что является ее следствием: санкций, репрессий, пропаганды, – голосуй за Путина. Если все это тебе надоело и ты хочешь нормализации, – выбирай Надеждина. В такой ситуации у Путина просто не было бы шансов", – рассказал политтехнолог.

Очевидно, что большинство проголосовало бы за так называемого "оппозиционера". Конечно, Кремль может сделать, чтобы голоса подсчитали так, как выгодно. Но столь масштабные фальсификации нельзя скрыть. Они будут очевидными и приведут к "взрыву возмущения", как это было в Беларуси в 2020 году.

Для Путина это очень плохой сценарий. Если на это еще наложатся проблемы на фронте, чего нельзя исключать, то ситуация станет революционной. Чтобы избежать такого сценария, Кремль не может допустить этого кандидата,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

С точки зрения легитимизации самого процесса выборов, было бы хорошо, чтобы Бориса Надеждина допустили и Путин мог показать, что "победил" кого-то из таких кандидатов. Но проблема в том, что "победить" российский диктатор как раз-таки не сможет.

Могли ли быть сфальсифицированы подписи за Надеждина

Такие разборки даже не стоит начинать. Все институты, которые решают правильная ли подпись избирателя или нет – полностью подконтрольны Кремлю. Поэтому в России даже не к кому апеллировать. Это было политическое решение и его уже не изменить.

Если бы в России был независимый суд, то можно было бы разбираться, доказывать, что подписи за Надеждина все-таки стоит засчитать. Но апеллировать не к кому, ведь было политическое решение о том, что Надеждин опасен,

– добавил Галлямов.

Что известно о кандидате Надеждине