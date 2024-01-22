Розкол всередині Кремля: які проблеми виникли у Путіна перед виборами

Результати майбутніх президентських виборів Росії відомі усім. Однак, попри це, кремлівський режим зіштовхнувся з багатьма проблемами, які можуть мати наслідки.

Внутрішні проблеми Росії можуть завдати чималих клопотів, які зовсім небажані напередодні виборів. Детальніше про те, що відбувається в країні-агресорці 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Які ризики існують для Путіна зараз

Уже незабаром, у березні цього року, в Росії відбудуться перевибори Владіміра Путіна на пост президента. Водночас усе не йде так гладко, як цього б хотілося російському диктатору.

Думаю, Кремль справді остерігається, бо накопичених проблем багато, починаючи з грудневої проблеми з цінами на яйця й курятину, закінчуючи проблемами з ЖКГ та жінками мобілізованих. Навіть всередині самої кремлівської адміністрації є проблеми,

– наголосив Сергій Жирнов.

Це пов'язано з протиріччями у поглядах щодо організації так званих "виборів". Політичне крило Кремля на чолі з головою уряду Росії Сєргєєм Кірієнком переконувало Путіна не розганяти у передвиборчій кампанії тему війні, адже це йому зовсім не вигідно, зважаючи на відсутність значних перемог чи просувань.

"Путін вирішив піти шляхом, який йому підказала так звана "партія війни" – Борис Громов (ексгубернатор Московської області, генерал), Ніколай Патрушев (секретар радбезу – 24 Канал) тощо. Коли Путін оголошував про свою кандидатуру, робив це в оточенні військових. Тобто він поставив на наступну "шестирічку" головною тему війни", – пояснив Жирнов.

Під час церемонії до так званого "Дня Героїв Вітчизни" у Росії Путін заявив, що піде на новий термін, тому що сьогодні "інакше не можна". Це була його відповідь на прохання проросійського бойовика Артема Жоги.

Варто також зауважити, що у 2024 році для Владіміра Путіна буде дві важливих дати. Мовиться про 17 березня – безпосередньо президентські вибори, а також 7 травня – інавгурація Путіна.

"Поки Путін повністю не вступив у свої обов'язки, він, найімовірніше, не робитиме ніяких різних кроків. А після 7 травня він може і оголошувати мобілізацію, і вдаватись до різкіших дій", – підсумував Жирнов.

Для Путіна немає нічого важливішого за вибори