Яке головне завдання у Путіна до березневих виборів: розвідка Британії розповіла
Джерело:Ministry of Defence
Розгортання Росією війни в Україні та скорочення витрат на ЖКГ спричинили масові відключення тепла та електрики на території країни-агресорки. Чинному очільнику Кремля потрібно розв'язати цю проблему до початку виборів, які відбудуться на початку березня 2024 року.
Протягом останніх місяців збої в опаленні відбулися у щонайменше 16 населених пунктах країни-агресорки. Такі перебої в умовах мінусової температури ускладнюють проблему, яка переслідувала російські міста та селища протягом десятиліть. Повідомляється, що це питання стало ще гострішим у зв'язку із теперішньою російською політикою.
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Наразі у Росії багато проблем
У міноборони Великої Британії зазначили, що Росія завжди віддавала пріоритет військовим витратам на реінвестування в громадську інфраструктуру. У відомстві наголосили, що після початку повномасштабної війни у 2022 році така політика набула ще більшу прогресивність.
Мовиться, що багатьом регіональним урядам було запропоновано взяти на себе тягар проблем при скороченні асигнувань із Москви, що призвело до падіння витрат на технічне обслуговування.
Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову забезпечити постачання мешканців теплом та електрикою. Розв'язання цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії,
– наголосили у британській розвідці.
Зокрема, варто зауважити на тому, що мобілізація у країні-агресорці, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях. Серед цього списку – кваліфіковані інженери-теплотехніки та сантехніки.
Вибори у Росії: коротко
- 8 грудня російський диктатор Владімір Путін заявив, що братиме участь у президентських "виборах" у 2024 році. Під час церемонії до так званого "Дня героїв вітчизни" у Росії Путін заявив, що піде на новий термін, тому що сьогодні "інакше не можна".
- Пізніше стало відомо, що президентські вибори у Росії почнуться 15 березня 2024 року та триватимуть протягом трьох днів. Таке рішення раніше ухвалила Рада Федерації Росії. Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявила, що вперше в сучасній історії Росії президентські вибори "проходитимуть у такій токсичній геополітичній атмосфері".
- 18 грудня російський диктатор подав до Центральної виборчої комісії Росії документи для участі у президентських виборах. Чинний очільник російської держави йде на вибори самовисуванцем.
- Відповідно до закону про вибори президента Росії, для цього йому необхідно було створити групу виборців у кількості не менше 500 осіб. Збори групи пройшло 16 грудня, де учасники одноголосно підтримали Путіна.