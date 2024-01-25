Розгортання Росією війни в Україні та скорочення витрат на ЖКГ спричинили масові відключення тепла та електрики на території країни-агресорки. Чинному очільнику Кремля потрібно розв'язати цю проблему до початку виборів, які відбудуться на початку березня 2024 року.

Протягом останніх місяців збої в опаленні відбулися у щонайменше 16 населених пунктах країни-агресорки. Такі перебої в умовах мінусової температури ускладнюють проблему, яка переслідувала російські міста та селища протягом десятиліть. Повідомляється, що це питання стало ще гострішим у зв'язку із теперішньою російською політикою.

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Наразі у Росії багато проблем

У міноборони Великої Британії зазначили, що Росія завжди віддавала пріоритет військовим витратам на реінвестування в громадську інфраструктуру. У відомстві наголосили, що після початку повномасштабної війни у 2022 році така політика набула ще більшу прогресивність.

Мовиться, що багатьом регіональним урядам було запропоновано взяти на себе тягар проблем при скороченні асигнувань із Москви, що призвело до падіння витрат на технічне обслуговування.

Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову забезпечити постачання мешканців теплом та електрикою. Розв'язання цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії,

– наголосили у британській розвідці.

Зокрема, варто зауважити на тому, що мобілізація у країні-агресорці, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях. Серед цього списку – кваліфіковані інженери-теплотехніки та сантехніки.

Вибори у Росії: коротко