Якою буде передвиборча кампанія Путіна: Фейгін припустив головні теми

Владімір Путін "несподівано" оголосив, що йде так звані "вибори" президента, які відбудуться в березні 2024 року. Найімовірніше, він не оминатиме теми війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що вже було багато думок від аналітиків, що нібито Путін уникатиме теми війни перед виборами. Але так не буде.

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Якою буде передвиборча кампанія Путіна

Як наголосив Фейгін, зараз в Росії все крутиться навколо війни проти України. І надзвичайно сумнівно, що Путін буде уникати цього. Навіть під час оголошення про балотування пропагандистські ЗМІ писали, що його попросив це зробити окупант та так званий "речник парламенту" донецьких бойовиків Артьом Жога.

Зрозуміло, що це був "спектакль". Але він свідчить, що Путін не цуратиметься використовувати у передвиборчій кампанії тему війни проти України.

Не думаю, що військова тема кудись піде. Війна, як ідеологічний конструкт, зараз цілком влаштовує Путіна. Від цього все відштовхується. І закони, і робота промисловості, і боротьба з санкціями тощо. Так що війна нікуди не піде,

– сказав Фейгін.

Паралельно лунатимуть звичні для Путіна теми на кшталт поганого Заходу, традиційної сім'ї тощо.

"Вибори" в Росії: коротко

В грудні Владімір Путін оголосив, що буде йти на нові президентські "вибори" у 2024 році. Там зробили цілий "спектакль", ніби жителі окупованої Донецької та Луганської областей просили його про це.

Путін вирішив йти на "вибори" як "самовисуванець". Для цього до його команди притягли воєнкорів, співаків та інших сумнівних людей.

В Росії вже заявили, що до виборів хочуть долучити і тимчасово окуповані території. Це грубо порушує міжнародне право.

У 2020 році Путін вніс зміни до конституції Росії, яка "обнулила" його терміни. Це зробили, щоб він міг балотуватися на вибори у 2024 році та у 2030-му.