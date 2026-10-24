"Трамп поставив вибори вище за все інше": інтерв'ю Девіда Тафурі про російський дизель, санкції та підтримку України

Дональд Трамп декларує прагнення до миру, але його рішення щодо Росії та санкцій викликають питання про справжні пріоритети Вашингтона. На тлі підготовки до проміжних виборів у США політика президента може змінитися, а переговори з Кремлем – затягнутися без реальних поступок з боку Володимира Путіна.

Дональд Трамп декларує прагнення до миру, але його рішення щодо Росії та санкцій викликають питання про справжні пріоритети Вашингтона. На тлі підготовки до проміжних виборів у США політика президента може змінитися, а переговори з Кремлем – затягнутися без реальних поступок з боку Володимира Путіна.

Юрист-міжнародник і колишній співробітник Державного департаменту США Девід Тафурі в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, як результати виборів можуть вплинути на підтримку України, чому Трамп пішов на виняток для російського дизельного пального та які ризики приховують переговори з Кремлем. Також експерт оцінив перспективи імпічменту президента США й можливість домовленостей про Україну без участі Києва.

Російська інформаційна кампанія перед виборами в США

Росія розпочала таємну інформаційну кампанію напередодні проміжних виборів у США, намагаючись вплинути на американських виборців та дискредитувати політиків, які підтримують Україну. За словами законодавців США, Кремль використовує дезінформацію та штучний інтелект для поширення маніпулятивного контенту. Politico повідомляє про ці зусилля. Наскільки реалістично дезінформація може вплинути на результати виборів у США? І, базуючись на ваших спостереженнях, наскільки активною є Росія в цих операціях впливу?

Почну з останнього запитання. Я вважаю, що Росія дуже активно використовує пропаганду, соціальні мережі та інші PR-інструменти, намагаючись впливати на кампанії та вибори по всьому світу. І це не новина. Вони займаються цим уже багато років. Вони робили це під час виборів у США у 2016 році.

Оскільки це привернуло стільки уваги в Сполучених Штатах, а російським посадовцям та офіцерам розвідки було висунуто обвинувачення за участь у цьому, думаю, після цього Росія трохи відступила в США.

Але я б не здивувався, якби вони знову спробували вдатися до дезінформації в Сполучених Штатах, бо ці вибори для них критичні. І вони усвідомлюють, що багато протрампівських кандидатів м'яко налаштовані щодо Росії. І якщо відбудуться зміни в Палаті представників та Сенаті, це призведе до політики, якої Росія не хоче, – політики, що передбачає більшу підтримку України.

Юрист-міжнародник Девід Тафурі про помилки у політиці США: відео

Важливо! Російські спецслужби запустили у соцмережах масштабну дезінформаційну атаку для підриву виборчого процесу в США. За допомогою штучного інтелекту зловмисники створюють підроблені сюжети відомих світових ЗМІ та фейкові відео з голлівудськими акторами. Головне завдання Кремля полягає у розхитуванні американського суспільства та дискредитації представників Демократичної партії.

Тож Росія, мабуть, вважає ці вибори критичними, але втручання у вибори в США для них є незаконним. І я сподіваюся, що всі правоохоронці в Сполучених Штатах, чи то демократи, чи республіканці, незалежно від того, ким вони були призначені, звернуть на це увагу і будуть пильними, намагаючись максимально обмежити вплив Росії.

Так, на жаль, Москва намагається створити відчуття хаосу та анархії в Сполучених Штатах. Для досягнення цього російські інформаційні мережі поширюють різні форми маніпулятивного контенту. Як ви сказали, від заяв, що ставлять під сумнів надійність обладнання для голосування, до наративів, спрямованих на підрив суспільної довіри до державних інституцій Америки.

Вплив проміжних виборів на політику Трампа щодо Росії та України

Девіде, якщо Трамп програє проміжні вибори, які основні сценарії для України? Як результати проміжних виборів можуть вплинути на політику Трампа щодо Росії та майбутнє підтримки України з боку США? Бо, як я бачила, міжнародний політичний аналітик Максим Ялі вважає, наприклад, що Трамп продовжить пом'якшувати санкції проти Росії, якщо республіканці отримають контроль над Конгресом. Чи згодні ви з такою оцінкою?

Я думаю, якщо демократи візьмуть під контроль Палату представників і Сенат, у них буде більше повноважень ухвалювати власні санкції, оскільки Конгрес може приймати закони, які запроваджують санкції проти Росії.

Звісно, президент Трамп міг би спробувати ветувати ці закони, але також з'явиться більше прозорості в політиці адміністрації щодо України, оскільки Конгрес проводитиме наглядові слухання, на які викликатимуть посадовців адміністрації Трампа для свідчень про те, що вони роблять або чого не роблять в Україні.

Тож я вважаю, що це відкриє для громадськості питання про те, чому президент Трамп вчиняв певні дії, чому він притримував допомогу та підтримку для України в певних сферах. Отже, загалом це, ймовірно, призведе до посилення тиску на адміністрацію Трампа з метою підтримки України.

Наступного дня після проміжних виборів міністр оборони Патрік Шанахан може зіткнутися з процедурою імпічменту, якщо демократи отримають більшість, повідомляє Foreign Policy. Видання зазначає, що така перемога дозволить демократам розпочати наглядові слухання та викликати свідків для надання свідчень щодо дій Шанахана під час війни в Ірані. Чи є імпічмент реалістичною можливістю, чи це передусім спосіб для демократів посилити політичний тиск на адміністрацію Трампа?

Ходять певні розмови про імпічмент міністра оборони. Я вважаю, що демократам слід бути обережними з питанням імпічменту. Перш за все, вони повинні діяти лише тоді, коли мають достатньо доказів, щоб продемонструвати Сенату й американському народу, що особа, якій оголошують імпічмент, вчинила тяжкі злочини чи правопорушення. Це стандарт, який у нас встановлений Конституцією США.

Необхідна двопартійна підтримка, тож потрібно, щоб деякі республіканці також підтримали імпічмент і суд над Шанаханом, аби його визнали винним і відсторонили від посади. Але, як повідомляється, є низка республіканців, які дуже стурбовані тим, як він керує Міністерством оборони.

Також є багато посадовців Пентагону, колишніх представників відомства та чимало людей у збройних силах США, які незадоволені деякими змінами, внесеними Шанаханом у керівництво, та звільненням ним висококваліфікованих офіцерів.

Чи може сам Трамп реально зіткнутися з імпічментом? Як ви вважаєте?

Я дійсно думаю, що можливо все. Президенту Трампу оголошували імпічмент двічі під час його першого терміну. Зрештою, його не було визнано винним, а винним його могли б визнати лише в тому випадку, якби достатня кількість сенаторів проголосувала "за в Сенаті США.

І навіть якщо демократи повернуть собі Сенат, у них не буде тієї супербільшості, необхідної для забезпечення обвинувального вироку.

Тож демократи, ймовірно, цього разу будуть обережнішими і не починатимуть імпічмент, якщо не будуть цілком впевнені, що Трампа визнають винним після суду в Сенаті США, що вимагає беззаперечних доказів; а також потребує мужності від деяких сенаторів-республіканців, щоб за наявності вагомих доказів діяти відповідно до них і проголосувати "за".

І демократам, мабуть, варто бути обережними, не розпочинаючи процес, якщо в Республіканській партії не знайдеться достатньо сенаторів, які достатньо занепокоєні, щоб проголосувати за визнання провини.

До слова. Політолог Максим Несвітайлов попередив, що після виборів Дональд Трамп ризикує стрімко втратити політичну вагу й перетворитися на "кульгаву качку". Через можливий контроль демократів над Палатою представників та автономність республіканців у Конгресі проти нього можуть ініціювати нові розслідування. Це здатно запустити чергову процедуру імпічменту та заблокувати ключові рішення політика.

Риторика Трампа про третій термін

Президент Дональд Трамп вигадав те, що, на його думку, є виправданням для прагнення балотуватися на третій президентський термін. Виступаючи перед жителями Айови, він заявив, що має право балотуватися знову, оскільки президентські вибори 2020 року нібито були сфальсифіковані. Водночас Трамп визнав, що Конституція США забороняє будь-кому бути обраним президентом на третій термін. Що стоїть за цією риторикою? Чи перевіряє Трамп межі того, що є політично та юридично можливим, чи за цими заявами криється інша мета?

Я гадки не маю, про що говорить президент Трамп. Я не можу уявити, на чому ґрунтується його твердження про те, що вибори 2020 року були нечесними, адже це неодноразово спростовувалося в судових справах, які розглядали це питання.

Я не бачу, як це може стати будь-яким юридичним обґрунтуванням для того, щоб він знову балотувався в президенти. Конституція США дуже чітко говорить про це. І жоден президент не може балотуватися, може обіймати посаду, бути обраним на посаду більше ніж два рази.

І я думаю, що в судовій системі є повна згода з цього питання. І я не здивуюся, якщо президент Трамп спробує, але я не думаю, що він досягне успіху, якщо намагатиметься піти на третій термін на посаді президента США.

Переговори з Росією та небезпека фальшивого миру

Девіде, тристоронні переговори за участю України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі вже в першій половині листопада. Які конкретні результати свідчитимуть про реальний прогрес на шляху до миру, а не просто черговий раунд дипломатичних переговорів?

Мирні переговори – це важливо, але вони ні до чого не приведуть, якщо Путін не готовий іти на поступки. А його вимоги до України залишаються фактично такими ж, якими були ще до того, як він наказав розпочати повномасштабне вторгнення.

І я вважаю, що для сторін це марнування часу – вступати в дискусії, не маючи впевненості, що обіцянки Путіна щодо поступок є надійними. Тож Путіну вигідно вдавати, що він веде конструктивні переговори й намагається досягти миру, поки сам продовжує незаконну війну проти України. Це просто дає йому більше часу й відволікає всіх учасників. Мабуть, саме тому він це робить.

Тому я вважаю, що США та Україні слід бути дуже обережними і не варто сподіватися на успіх переговорів без компромісів з боку Путіна.

Девіде, що вас найбільше вразило як головний висновок із зустрічі Путіна та Віткоффа?

Що ж, у Сполучених Штатах цю зустріч розкритикували через заяви Віткоффа, зокрема коли він назвав Путіна "великим гуманістом", що просто неймовірно і неприпустимо. Здається, він абсолютно не знає про діяльність Володимира Путіна: про те, що він вбивав своїх опонентів, керує поліцейською державою, де порушуються права людини, і веде незаконну війну проти України, вчиняючи воєнні злочини.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини. Тому вражає, що Віткофф, обіймаючи посаду посланця Сполучених Штатів, міг сказати щось подібне. З огляду на такий підхід на зустрічі, де він, схоже, просто намагався лестити Володимиру Путіну, він не досягне успіху в отриманні тих компромісів, які, як я зазначав, необхідні для угоди, що відповідала б прагненням українського та американського народів.

У нас велика проблема зі Starlink. Так, президент Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск, мільярдер-власник SpaceX, уже зняв обмеження швидкості для використання Starlink українськими військовими. Проте радник керівника Офісу Президента України Дмитро Литвин згодом заявив, що обмеження на роботу Starlink на території України залишаються чинними. Що, на вашу думку, насправді відбувається із супутниковим з'язком в Україні? Хто має повноваження ухвалювати такі рішення? Білий дім, Пентагон чи SpaceX? Здається, ми бачимо, як кожна зі сторін перекладає відповідальність на іншу.

Мушу сказати, я справді не знаю на цей момент, що сталося зі Starlink. Є багато суперечливих повідомлень про те, чи він увімкнений, чи вимкнений, чи мають українці повний доступ до нього, чи не мають. Якщо було віддано наказ вимкнути його – а ми не знаємо, чи це було так, – то хто віддав цей наказ? Тож я не хочу говорити про це без додаткових фактів.

Сподіваюся, що з'являться кращі звіти, які нададуть більш послідовне пояснення того, що сталося зі Starlink.

Угода щодо російського дизельного пального і політичний розрахунок Трампа

Так, і ми чекаємо на рішення. Тепер більше про угоду щодо дизельного пального. Оскільки президент Чехії заявив, що угода Трампа щодо російського дизельного пального відсуває припинення вогню в Україні ще далі. Тим часом перший танкер із російським дизельним пальним, як повідомляється, прямує до Сполучених Штатів, наскільки я розумію. На вашу думку, який стратегічний інтерес може спонукати Дональда Трампа до рішення купувати російське дизельне пальне? Чи це передусім економічні міркування, ціни на енергоносії, чи спроба використати комерційні зв'язки як важіль у переговорах із Москвою?

Це рішення зумовлене лише однією річчю, і насправді воно має дуже мало спільного з Україною та Росією. Справа в тому, що Трамп дуже боїться, що республіканці невдало виступлять на проміжних виборах, і він вважає, що частково причиною цього може бути інфляція та високі ціни на газ і нафту.

Тож у своєму розпачі він шукає способи збільшити виробництво і доставити більше дизеля до Сполучених Штатів, і саме тому він це зробив.

І він проігнорував усі інші політичні причини, чому йому не варто було цього робити. Він проігнорував той факт, що це суперечить закону, який він щойно підписав і який мав на меті запровадження додаткових санкцій проти Росії, включно з нафтовим сектором.

І знову ж таки, Трамп поставив свої сподівання на успіх на проміжних виборах вище за все інше, і тому він зробив цей особливий виняток для російської нафти, хоча США запровадили санкції проти неї ще від початку повномасштабного вторгнення.

Партія в 40 000 метричних тонн становить приблизно 300 000 барелів. Сполучені Штати споживають близько 4 мільйонів барелів дизельного пального на день. Це означає, що весь танкер покрив би менш ніж 2 години споживання дизеля в США. Тож у чому реальна вигода для Сполучених Штатів? Звісно, обсяг здається відносно малим порівняно з американським попитом. Чи не ставить це під сумнів ширше економічне чи політичне підґрунтя цієї угоди, про яке ви сказали?

Так. Безумовно, ставить. Ваш аргумент, базований на цих фактах, я також брав до уваги, адже це матиме мізерний вплив на фактичні ціни на нафту, бензин та дизель у Сполучених Штатах через занадто малі обсяги. І причина зростання цін полягає не в санкціях проти Росії. Ці санкції діють проти Росії вже роками.

Ціни зростають через війну в Ірані, ситуацію в Ормузькій протоці та труднощі з вивезенням нафтопродуктів із Перської затоки. Тож це відчайдушна спроба вплинути на ціни за допомогою таких незначних обсягів, що насправді жодного ефекту не буде. І саме тому, на мою думку, для адміністрації Трампа було марнуванням часу та помилкою робити такий виняток у своїй політиці щодо Росії.

Чи можна вирішувати питання України без України

За повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін можуть зустрітися в Китаї в листопаді, і серед тем обговорення може бути війна в Україні. Чи може Україна стати розмінною монетою в переговорах трьох лідерів, якщо Київ не матиме права голосу?

Відповідь – ні. Це три могутні країни, але вони не мають повноважень ухвалювати рішення від імені України. Те, що Україна робить на полі бою, є найважливішим, і український уряд та армія, ймовірно, продовжуватимуть боротьбу незалежно від того, що вирішать США, Китай та Росія, якщо Україна не матиме права голосу та її інтереси не будуть належно враховані.

Отже, це лише другорядне шоу. Президент Трамп може думати, що вирішить усе через ці країни, але це неможливо. Росія вже роками намагається нав'язати Україні ситуацію, яку вона не прийме, і Україна довела, що не збирається схилятися перед Росією. І вона, звісно, не робитиме цього зараз лише тому, що США, Китай та Росія ведуть якийсь діалог і досягли певної угоди, якщо така взагалі буде.